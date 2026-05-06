Fecha y HORA LÍMITE para que jugadores de Chivas y de Liga BBVA MX se presenten al CAR, si no quieren ser excluidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El futbol mexicano vive horas de alta tensión. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha lanzado una advertencia sin precedentes a todos los jugadores convocados de la Liga BBVA MX: aquellos seleccionados por Javier Aguirre que no se presenten en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este miércoles 6 de mayo antes de las 20:00 horas, quedarán automáticamente excluidos de la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Este "golpe de autoridad" de la Comisión de Selecciones Nacionales surge tras una serie de permisos y descontentos que han fracturado la relación entre los clubes y el conjunto azteca en plena fase de Liguilla. La polémica estalló cuando, apenas este martes, la FMF otorgó un permiso especial a Alexis Vega y Jesús Gallardo para que pudieran disputar hoy con el Toluca la vuelta de las semifinales de la Concachampions ante el LAFC.

Amaury Vergara alza la voz por Chivas

El trato preferencial hacia el conjunto escarlata no cayó nada bien en el redil. Ante la excepción hecha con Vega y Gallardo, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, reaccionó de inmediato exigiendo equidad competitiva. El mandamás rojiblanco solicitó formalmente que sus cinco jugadores seleccionados permanezcan bajo sus órdenes y se presenten al entrenamiento del Guadalajara.

La postura de Amaury es clara: el Rebaño Sagrado se juega la vida este sábado 9 de mayo en el Estadio Akron, cuando enfrenten a los Tigres en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Tras la derrota sufrida en la ida, Chivas necesita a sus mejores piezas para buscar la remontada, y el dueño del equipo considera injusto perder a sus referentes nacionales mientras otros clubes sí cuentan con sus figuras.

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A pesar de la rebelión en Verde Valle y los permisos previos a Toluca, el boletín más reciente de la Selección Nacional es tajante: "Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM".

Con el reloj marcando la cuenta regresiva hacia las 20:00 horas, los futbolistas de Chivas y del resto de la liga se encuentran en una encrucijada.

