¿Fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM? Hormiga González llega a Verde Valle para entrenar con Chivas

En el entorno del Guadalajara se viven horas de máxima intensidad. Este miércoles, Armando "Hormiga" González se convirtió en el protagonista de la jornada al ser uno de los primeros elementos en reportar a los entrenamientos del conjunto de Chivas en Verde Valle, siguiendo una instrucción directa de la presidencia encabezada por Amaury Vergara.

Tigres vs Chivas: resumen y goles de un partidazo en los Cuartos de Ida del Clausura 2026

La presencia del joven delantero no es un hecho menor. En un momento donde la disciplina y el compromiso institucional son examinados con lupa, la Hormiga ha respondido al llamado para la preparación de cara al trascendental duelo del próximo domingo ante los Tigres de la UANL en el partido de vuelta de los Cuartos de Final en el cual Guadalajara llega con una desventaja de 1-3.

¿La Hormiga está en peligro de quedarse sin Copa Mundial de la FIFA 2026TM?

Sin embargo, el entrenamiento de este 6 de mayo esta marcado por un anuncio sísmico proveniente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). El organismo lanzó un ultimátum sin precedentes: todo jugador convocado que no se presente a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este miércoles quedará automáticamente fuera de la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Esta medida busca priorizar la preparación de la Selección Nacional, poniendo entre la espada y la pared a los jugadores pertenecientes a Chivas, y a Alexis Vega y Jesús Gallardo que recibieron “permiso” para jugar este día con Toluca en el partido de semifinales de la Concachampions ante LAFC.

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¿Se presentaron los restantes seleccionados al entrenamiento de Chivas?

A pesar de la presión ejercida por el comunicado de la FMF, la logística en el redil se mantuvo firme. 3 de los restantes seleccionados de las Chivas, Roberto Alvarado, Luis Romo y Tala Rangel, también se presentaron al entrenamiento matutino. Brian Gutiérrez se encuentra en este momento en Chicago.

Chivas busca seguir vivo en la Liguilla del Clausura 2026 cuando este sábado enfrenten en el Estadio Akron al conjunto de Tigres. El equipo de Gabriel Milito necesita ganar por diferencia de dos goles para poder avanzar a las semifinales, una tarea que parece complicada, pero no imposible y más si contará con sus cinco seleccionados.

