Fecha y hora de la lucha de escaleras de PENTA ZERO MIEDO en Wrestlemania 2026, por el campeonato intercontinental

Penta Zero Miedo está en camino a su reto más importante en su estancia en WWE y es que aunque ha tenido retos de alto calibre en el año y medio en esta compañía, ahora pondrá en juego el campeonato intercontinental que tiene en su poder y en una lucha de escaleras, la cual es considerada como su especialidad, todo dentro de Wrestlemania 2026, el evento más esperado del año.

Penta Zero Miedo además estará sobre el ring con otros cinco luchadores, incluidos dos mexicanos que no se tentarán el corazón cuando de bajar el título se trate o bien de tirar a cualquier rival por el aire.

Se pronostica una contienda llena de euforia, escaleras rotas y aparición quizás de mesas y sillas para hacer el combate aún más de alarido y que podría quedar en la posteridad.

¿Quiénes son los rivales de Penta Zero Miedo en la lucha de escaleras en Wrestlemania?

El Campeonato Intercontinental de WWE, se decidirá en una brutal lucha de escaleras en WrestleMania 42.

Penta, oriundo de Ecatepec defenderá su título ante Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Je'Von Evans.

¿Cuándo y en qué horario es la lucha de escaleras de Penta Zero Miedo?

La lucha de Penta será el domingo 19 de abril en Allegiant Stadium de Las Vegas, y el magno evento de la segunda noche, comenzará a las 4:00 PM.

Penta, Rey Mysterio, Dragon Lee y el resto de figuras estarán apareciendo en el ring cerca de las 6:30 PM.