ÚLTIMA HORA: Penta Zero Miedo es campeón de la WWE

¡Orgullo mexicano! El luchador de Ecatepec, Penta Zero Miedo, hizo historia este lunes 2 de marzo en el Bankers Life Fieldhouse en Indianápolis, Indiana al coronarse Campeón Intercontinental de la WWE tras vencer de manera agónica y heroíca al temible Dominik Mysterio en una contienda que levantó de sus asientos a cada uno de los asistentes al emblemático recinto.

En el marco del Monday Night RAW, el luchador mexicano aplicó su temido castigo "Factor Miedo" para llevarse la cuenta de tres y dejar tendido sobre la lona a Dominik Mysterio quien no podía creer que estaba cayendo ante Penta.

Con esto, el karma le llegó pronto a Dominik, pues hace apenas algunos días, se burló de Penta Zero Miedo y de su máscara que refleja la herencia de la lucha libre mexicana, sin embargo, eso provocó un fuego interior en el luchador Azteca que a pesar de salir recientemente de una lesión, mostró un gran nivel sobre el cuadrilátero y humilló al "Dirty" Dom.

¿Cómo fue la victoria de Penta Zero Miedo sobre Dominik Mysterio?

Penta Zero Miedo deio una cátedra de resilencia esta noche, pues varias veces aguantó los embates de Dominik, que incluyeron intentos de 619, sin embargo, tras repeler sus ataques y luego de una serie de intercambios en la esquina, logró someter a su rival y finalmente aplicó su "Factor Miedo" que fue letal para Mysterio quien no tuvo otra opción que rendirse y ceder su título Intercontinental.

La rivalidad entre Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio en la WWE

Resulta que la rivalidad entre Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio ya es todo un clásico en la WWE, pues en 2025, se enfrentaron varias veces en donde el norteamericano se impuso incluso de manera polémica, siempre terminando con burlas hacia el mexicano, lo cual se convirtió en una rivaliad personal, que hoy, ha terminado con color de rosa para el oriundo de Ecatepec de Morelos.

"Penta viene de la nada, y cuando vienes de la nada, no tienes nada que perder", fueron las palabras de Penta Zero Miedo tras levantar el cinturón.