Fecha, hora y participantes en el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol

En su tercer año de actividades, la Liga Mexicana de Softbol celebra su primera edición de Home Run Derby, en la cual han convocado a ocho toleteras de poder para dar un espectáculo en el Estadio Domingo Santana de León, casa de las Bravas de León, este mismo lunes 16 de febrero.

El día en el que las jugadoras de la Liga Mexicana de Softbol se desafíen en su poder con el bat, ha llegado en un hecho que es además histórico pues en el marco del Home Run Derby, también se aguarda por el Juego de Estrellas lo que en conjunto deparan dos días de muchas emociones en el terreno de La Fortaleza, como también se le conoce a este recinto de tradición en León.

Lo que tienes que saber del Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol

Estadio: Domingo Santana, León, Guanajuato

Hora: 8:00 PM

Fecha: lunes 16 de febrero

¿Quiénes son las ocho participantes al Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Softbol?

Jazmyn Jackson (Diablos Rojos)

Corinth McMillan (Charros)

Suka Van Gurp (Sultanes)

Erika Piancastelli (El Águila)

McKenzie Clark (Las Olmecas)

Morgan Smith (Naranjeros)

Aliyah Binford (Algodoneras)

Rachel García (Bravas de León)

¿Cómo se disputa y las reglas del Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Softbol?



Sobresale que existirá un out de bono, al lograr conectar tres jonrones cosecutivos, lo que les dará más tiempo y vida en la caja de bateo.

En cada ronda, la finalidad es sumar jonrones para avanzar, pero los vuelacercas no son acumulables entre rondas. La ganadora será la que más bambinazos logre en la Rond 1, Ronda 2 y en la Final que es la Ronda 3.

Las bateadoras tendrán permitido descasos de 20 segundos en sus turnos para recargar fuerzas y tienen previo al arranque oficial de sus participaciones, dos lanzamientos de práctica para entrar en calor.

El evento de este 16 de febrero a las 8:00 PM en el Estadio Domingo Santana, marca un precedente en el deporte mexicano, al ser el primer Home Run Derby de la especialidad.