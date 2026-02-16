Liga Mexicana de Softbol, presenta la primera edición del Home Run Derby

Este lunes 16 de febrero se celebrará en el Estadio Domingo Santana de León, Guanajuato, la primera edición del Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol, evento que será protagonizado por ocho cañoneras del circuito.

La LMS, que está en su tercer año de actividades, tiene su Derby de Cuadrangulares, por lo que se vaticina una velada de adrenalina, poder y mucha energía comenzando a las 8:00 de la noche.

Como es tradición en la práctica del beisbol o el softbol, en Ligas profesionales, se le da una pausa a la temporada regular para convocar a lo más selecto en este caso de la Liga Mexicana de Softbol y este lunes 16 de febrero con el Home Run Derby y un día después el 17 de febrero con el Juego de Estrellas.

Estas son las 8 participantes al Home Run Derby 2026 de la Liga Mexicana de Softbol

Rachel García (Bravas de León)

Jazmyn Jackson (Diablos Rojos)

Corinth McMillan (Charros)

Suka Van Gurp (Sultanes)

Erika Piancastelli (El Águila)

McKenzie Clark (Las Olmecas)

Morgan Smith (Naranjeros)

Aliyah Binford (Algodoneras)

Formato de competencia del Home Run Derby 2026 de la LMS

Para el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Softbol, la competencia arrancará con la jugadora que menor cuadrangulares tenga hasta este punto de la campaña, progresivamente apareciendo hasta la jugadora con más vuelacercas.

En el Home Run Derby habrá tres rondas y las que avancen en la Ronda 1, serán las que más jonrones conecten tras tener 10 outs, destacando que las jugadores que liguen tres jonrones se les otorgará un out más.

Es decir la chance al bat de cada jugadora, termina, cada vez que agote esos 10 outs y lo que gane extra por tres home runs consecutivos.

Las peloteras con más jonrones en la Ronda 1, avanzarán a la Ronda 2 a manera de Semifinal, con el mismo sistema de competencia.

Bajo el mismo criterio, las mejores van a la Final a jugarse el campeonato del Home Run Derby 2026.