Los rosters de la Zona Sur y la Zona Norte, para el primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol

El primer Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softbol, se celebra este próximo martes 16 de febrero en León, Guanajuato, en el Estadio Domingo Santana, casa de las Bravas de León, que son las anfitrionas para este juego de media temporada.

Tras tres temporadas, la Liga Mexicana de Softbol organiza el Home Run Derby y el Juego de Estrellas, para encumbrar a las mejores peloteras, que van dispuestas a dar show, y engalar a la ciudad cuerera con mucha calidad en el mítico recinto deportivo.

Para ello, se realizó una selección muy estricta de las jugadoras que estarán en el diamante, convocando a 16 jugadoras de la Zona Sur y el mismo número por la Zona Norte, para el enfrentamiento que está programado a celebrarse el 16 de febrero en punto de las 20:00 HRS.

Estos son los roster oficiales para el Juego de Estrellas de la LMS, que se celebra el 16 de febrero

ZONA NORTE

Algodoneras del Unión Laguna

Reagan Glanz (C)

Ciara Bryan (OF)

Sarah Willis (OF/P)

Aliyah Binford (P)

Charros Softbol Femenil

Valeria Quiroga (IF)

Mikiko Eguchi (OF)

Eva Voortman (P/OF)

Yeraldine Carrión (P)

Naranjeros Softbol Femenil

Paettyn López (C)

Kyleigh Sand (IF)

Mariana Rodríguez (IF)

Morgan Smith (OF/P)

Sultanes Femenil

Baylee Klingler (IF)

Suka Van Gurp (IF)

Morgan Howe (OF)

Yanina Treviño (P)

ZONA SUR

Bravas de León

Marta Gasparotto (C)

Makena Brocki (IF)

Arisdelsy Higuera (OF)

Jordan Johnson (P)

Diablos Rojos Femenil

Leannelys Zayas (IF)

Janae Jefferson (IF)

Jazmyn Jackson (OF)

Yilian Tornés (P)

El Águila Softbol

Erika Piancastelli (C/OF)

Diana Vizcarra (IF)

Suzzy Brookshire (UTIL)

Lisa Hop (P)

Las Olmecas de Tabasco

Samaria Benítez (IF)

Wakako Chikamoto (IF)

McKenzie Clark (OF)

Donnie Gobourne (P)