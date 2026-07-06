Fecha y HORARIO del Argentina vs Egipto, juego de Lionel Messi y octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina de futbol busca convertirse en la primera selección bicampeona de la Copa del Mundo desde la Brasil de 1962, pero para convertirse en la tercera nación con títulos consecutivos debe vencer a Egipto en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el horario del duelo ya está definido.

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La FECHA y HORARIO del Argentina vs Egipto

La “Albiceleste viajó de Miami, tras su triunfo agónico en la ronda de 16vos sobre Cabo Verde, a Atlanta para establecerse para el duelo contra Egipto que tiene como fecha el 7 de julio. Por su parte, los norafricanos se tuvieron que trasladar de Dallas al Estado de Georgia tras vencer a Australia.

El horario de inicio para el partido de Argentia vs Egipto será las 10:00 a.m., tiempo del centro de México. El árbitro encargado de impartir justicia entre los argentinos y egipcios será François Letexier y el cuarto árbitro será Espen Eskas.

Historia entre Argentina y Egipto

Las selecciones de futbol entre Argentina y Egipto se han enfrentado dos veces, pero nunca en una Copa del Mundo. La cuestión es que ambos compromisos acabaron en victorias para los argentinos pese a que hubo una diferencia de más de 80 años entre uno y otro.

El primer enfrentamiento fue en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 y los sudamericanos golearon 6-0 a los norafricanos. La segunda batalla en un campo de futbol tuvo lugar en un partido amistoso celebrado en el Cairo el 26 de marzo de 2008. Dicho encuentro acabó con un marcador de 2-0 a favor de la “Albiceleste, dirigida por Alfio Basile, gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

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