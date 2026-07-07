¿Cuántos días faltan para la GRAN FINAL del Mundial 2026? Fecha, horario y canal de transmisión

Han pasado más de dos semanas desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, como todo en esta vida, su culminación está más cerca que nunca. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás cuántos días faltan para la gran final, así como su horario y canal de transmisión.

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Como sabes, fue el pasado jueves 11 de junio cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzó con el partido entre la Selección de México y el combinado de Sudáfrica, mismo que terminó con victoria de 2-0 para el cuadro nacional gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¿Cuántos días faltan para la final del Mundial 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio. Para esta edición el evento duró poco más de un mes, y lo anterior deriva del aumento de países y selecciones para dicho formato.

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Como sabes, la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue la primera en que se impuso un total de 48 selecciones luego de vivir varias ediciones con 32 países. Esto, por lógica, generó mayor cantidad de partidos por día, así como un aumento en la cantidad de tiempo que dura dicho evento.

¿A qué hora será la final, en dónde y cómo verla?

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para iniciar en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de México, y se llevará a cabo en el MetLife Stadium, inmueble que se ubica en el Estado de Nueva Jersey y que cuenta con una capacidad para poco más de 82,560 espectadores.

Se trata, sin duda alguna, del partido más importante dentro del apartado del futbol en este año, por lo que se esperan millones de televidentes. Por tal motivo, debes saber que tu mejor opción es Azteca 7, el cual transmitirá todas las acciones de este compromiso en vivo.

