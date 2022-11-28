Fecha y horario del Corea del Sur vs Ghana | Copa del Mundo Qatar 2022

La actividad de la segunda jornada del grupo H de la Copa del Mundo de Qatar 2022 empezará con el juego Corea del Sur vs Ghana. Ambas selecciones llegan luego de un debut sin triunfo en la justa mundialista y que competirán con Portugal y Uruguay por un lugar en los octavos de final.

Fecha y horario de Corea del Sur vs Ghana en el Mundial de Qatar 2022

La selección dirigida por Paulo Bento se medirá ante los comandados por Otto Addo en el Estadio Education City el próximo lunes 28 de noviembre. El juego será a las 16:00 horas en tiempo local y a las 07:00 en el horario del centro de la República Mexicana.

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El calendario del grupo H en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Jornada 1:

- Uruguay 0-0 Corea del Sur - jueves 24 de noviembre

- Portugal 3-2 Ghana - jueves 24 de noviembre

Jornada 2:

- Corea del Sur vs Ghana - lunes 28 de noviembre, 07:00

- Portugal vs Uruguay - lunes 28 de noviembre, 13:00

Jornada 3:

- Corea del Sur vs Portugal - viernes 2 de diciembre, 09:00

- Ghana vs Uruguay - viernes 2 de diciembre, 09:00

*Horarios en el centro de la República Mexicana

Las dos selecciones que acaben en primer y segundo lugar del grupo H, tendrán como posibles rivales en la fase de octavos de final a Brasil, Serbia, Suiza o Camerún, quienes componen el grupo G.

Los jugadores a seguir en el Corea del Sur vs Ghana

La Selección de Corea del Sur tiene en Heung-Min Son a su elemento capaz de marcar la diferencia en la justa mundialista; por su parte, Ghana tiene nombres como Thomas Partey, Mohammed Kudus e Iñaki Williams.

Hinchas de Messi, sin importar la camiseta



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