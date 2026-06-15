La fecha y HORARIO para ver el debut de Uruguay vs Arabia Saudita con Federico Valverde en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para y la siguiente jornada tendrá los encuentros del Grupo H. Uruguay y Arabia Saudita se enfrentarán con el objetivo de sumar puntos para avanzar a la siguiente ronda. El duelo entre sudamericanos y asiáticos tendrá múltiples estrellas como Federico Valverde, Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur por los celestes y Firas Al-Buraikan, Musab Al-Juwayr y Saud Abdullhamid con los esmeraldas.

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Históricamente, este será el cuarto enfrentamiento entre Uruguay y Arabia Saudita y el segundo en una Copa del Mundo. Después de dos amistosos en 2002, que acabó con victoria de los asiáticos, y en 2014, con un empate, uruguayos y árabes se enfrentaron en Rusia 2018 con triunfo para los sudamericanos.

Mañana empieza nuestro Mundial, es el debut con Arabia Saudita 🫵🏼 pic.twitter.com/n6Z3DcVjqE — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 14, 2026

¿Cómo clasificaron Uruguay y Arabia Saudita a la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los uruguayos están en su 14° participación en un Mundial. Los de “La Celeste” clasificaron en las eliminatorias de CONMEBOL como el cuarto mejor equipo con 28 puntos, solo por detrás de Argentina, Ecuador y Colombia. Ahora, esperan tener una destacada actuación de la mano del entrenador Marcelo Bielsa y un equipo con amplía experiencia internacional.

Arabia Saudita clasificó a su séptima Copa del Mundo con un oportuno empate contra Irak. Los árabes tuvieron que superar dos rondas previas antes de llegar a la última fase de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Futbol. Primero derrotaron a Indonesia y todo se definió en el Juego contra los iraquíes donde avanzaron por tener más goles anotados.

¿Dónde se jugará el Uruguay vs. Arabia Saudita?

El duelo entre Uruguay y Arabia Saudita está calendarizado para el 15 de junio de 2026. Se espera que el silbatazo inicial tenga lugar a las 16:00, tiempo del Centro de México, en el Estadio de Miami ubicado en Miami Gardens. La persona encargada de impartir justicia en el compromiso del Grupo H será el italiano Maurizio Mariani.