Fecha y HORARIO del Francia vs Inglaterra, partido por el tercer lugar del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por culminar, pero antes de la final aún queda por disputarse el juego por el tercer lugar del torneo. El duelo entre los perdedores de las semifinales enfrentará a las selecciones de Francia e Inglaterra en el Estadio Miami.

“Les Bleus” llegan a este compromiso luego de caer 2-0 ante España en la semifinal que se disputó en Dallas. Por su parte, el equipo de “Los Tres Leones” fue superado 2-1 por Argentina en el Estadio Atlanta tras una remontada épica por parte de Lionel Messi y sus compañeros.

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Fecha y horario del partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra

Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este sábado 18 de julio. El silbatazo inicial para el partido entre franceses e ingleses está programado para comenzar a las 3:00 p.m., tiempo del Centro de México.

Históricamente, ambas naciones se han visto las caras en 32 ocasiones con saldo a favor para los británicos con 17 triunfos, 10 derrotes y cinco empates. El último duelo entre Francia e Inglaterra ocurrió en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2022 y los galos se impusieron 2-1 tras las anotaciones de Aurélien Tchouaméni, Olivier Giroud y Harry Kane.

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En caso de ganar a Inglaterra, este sería el peor resultado de Francia en las últimas tres ediciones ya que viene de ser campeón en Rusia 2018 y de ser subcampeón en Qatar 2022. En el caso de los ingleses, un tercer lugar sería lo más alto posible desde que ganaron el torneo en 1966; desde entonces quedaron cuartos en las ediciones de 1990 y de 2018.