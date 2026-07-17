OFICIAL: Leyendas de la Selección Argentina se enfrentarán en el Clásico Tapatío Chivas vs Atlas

El Clásico Tapatío del Torneo Apertura 2026 tendrá un ingrediente extra que va más allá de la histórica rivalidad que divide a la ciudad de Guadalajara. La cancha del Estadio Jalisco será el escenario de un reencuentro muy especial en los banquillos, cuando Hernán Crespo y Gabriel Milito se enfrenten por primera vez como estrategas en el futbol mexicano.

Antes de dirigir los destinos del Atlas y las Chivas, respectivamente, ambos técnicos forjaron una estrecha relación defendiendo la camiseta de la Selección de Argentina. Como figuras de la "Albiceleste", compartieron concentraciones, giras y torneos internacionales del más alto calibre, incluyendo la Copa del Mundo de Alemania 2006 y la Copa América 2007.

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El momento en el que llegan a este compromiso añade aún más tensión al partido. Por un lado, Gabriel Milito ya se ha consolidado al frente del Rebaño Sagrado y se ha convertido en una auténtica garantía en este tipo de juegos, manteniendo un paso perfecto en los clásicos que ha dirigido en México.

Por el otro lado, "Valdanito" Crespo vivirá su primer gran examen de fuego con los Rojinegros. El nuevo pastor del Atlas tiene frente a sí el reto y la presión inmediata de frenar la racha ganadora de su compatriota, buscando regalarle una victoria fundamental a su afición en el duelo más pasional de la temporada.

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¿Cuándo se enfrentarán en la Liga MX por el Clásico Tapatío?

El esperado choque entre ambos estrategas tendrá lugar durante la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Este vibrante Clásico Tapatío está programado para disputarse el sábado 10 de octubre.

El silbatazo inicial para el duelo entre Atlas y Chivas está pactado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Será en ese momento exacto cuando las dos leyendas argentinas dejen de lado su pasado como compañeros de selección, para buscar llevarse los tres puntos y el orgullo de la ciudad en la rivalidad más añeja de nuestro balompié.

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