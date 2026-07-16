OFICIAL: Seleccionado nacional mexicano vuelve a la Liga MX tras su paso por Europa

Adiós al futbol de Europa para un seleciconado mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jorge Sánchez deja al PAOK Salónica de la Superliga de Grecia para enfilarse en el Atlas de Guadalajara. El lateral mexicano de 28 años fue titular en la justa veraniega y dio una asistencia, ahora, tomó la decisión de volver a la Liga MX y defenderá al rojinegro para el Torneo Apertura 2026.

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El cuadro tapatío llegó a un acuerdo con el PAOK para repatriar al ex jugador de Santos Laguna a pesar de que tenía vínculo hasta verano de 2028 con el club helénico. Ahora, Sánchez de 28 años buscará ser uno de los hombres más experimentados de La Academia y conservar su nivel en busca de seguir en las convocatorias de la Selección Mexicana de Futbol ahora bajo el mando de Rafael Márquez.

Cabe recordar que, el nacido en Torreón, Coahuila está tasado en dos millones de euros por el portal especializado Transfermarkt y su mejor valor fue a finales de 2022 cuando militaba en el Ajax y valía seis millones de euros.

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