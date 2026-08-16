Fecha y HORARIO de los juegos de México en el Campeonato Mundial de Flag Football por el boleto a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la medalla de bronce

Las selecciones varonil y femenil de Flag Football de México aún sueñan con clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 pese a perder sus respectivos partidos en las semifinales del Campeonato Mundial de Flag Football que se disputa en Dusseldorf, Alemania, y es organizado por la Federación Internacional de Football Americano (IFAF por sus siglas en inglés).

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football cayó de manera sorprendente 20-6 ante Canadá en la semifinal. Dos intercepciones de Diana Flores complicaron la ofensiva de las connacionales y solo pusieron puntos en el marcador cuando quedaban menos de cuatro minutos en el partido luego de que las canadienses sumaron 20 unidades.

El combinado masculino mexicano cayó en las semifinales contra Estados Unidos de manera agónica con una intercepción de último segundo. Con dos segundos en el cronómetro, con el marcador 42-40, los aztecas intentaron un pase profundo con el brazo de Diego Arvizu en dirección a la zona de anotación, pero Justin McCullen interceptó el envío para definir la derrota.

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¿A qué hora juega la Selección de México de Flag Football femenil por el tercer lugar?

El partido por la medalla de bronce en la categoría femenil del Campeonato Mundial de Flag Football 2026 entre México y Gran Bretaña se disputará a las 5:30 a.m., tiempo del centro de México. Las británicas, que ocupan la tercera posición en el ranking de la IFAF, cayeron 27-21 ante Estados Unidos en la otra semifinal.

¿A qué hora juega la Selección de México de Flag Football varonil por el tercer lugar?

La selección masculina de México de Flag Football enfrentará a Canadá tanto por la medalla de bronce del Campeonato Mundial de 2026 como por el boleto olímpico y el juego entre mexicanos y canadienses está programado para arrancar a las 4:00 a.m., tiempo del centro de México.

Pongan sus alarmas que mañana ambas selecciones se juegan el pase a los Juegos Olímpicos 🇲🇽🏈



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La última esperanza de México para clasificar a los Juegos Olímpicos 2028 en Flag Football

México aún tiene una esperanza para clasificar a los Juegos Olímpicos de 2028 en caso de no asegurar su participación este fin de semana. Las dos selecciones mejor clasificadas, excluyendo a los Estados Unidos, en el Campeonato Mundial de la IFAF avanzarán a la justa olímpica que tendrá lugar dentro de dos años.

Posteriormente, durante 2027 se organizarán torneos continentales en Africa, América, Asia, Oceanía y Europa para definir a los dos mejores equipos de cada región que participarán en el torneo preolímpico que tendrá lugar en la primavera de 2028. De este torneo se definirán a los tres últimos participantes de cada rama.