La NFL apuesta fuerte: nace una liga profesional de flag football

La NFL anunció la creación de una liga profesional de flag football en Estados Unidos, un proyecto que busca impulsar el crecimiento del deporte antes de los Juegos Olímpicos 2028 y consolidarlo como una disciplina global. La nueva liga profesional de flag football contará con respaldo de inversionistas, leyendas del futbol americano y atletas en activo, además de una estrategia comercial orientada al mercado estadounidense. Este movimiento posiciona a la NFL como protagonista en el desarrollo del flag football profesional, una modalidad que ha crecido rápidamente en participación, audiencia e interés mediático.

El proyecto será desarrollado junto con TMRW Sports y apunta a construir una estructura competitiva tanto para hombres como para mujeres. La iniciativa refleja la expansión del flag football en escuelas, ligas juveniles y competencias internacionales, lo que abre un escenario atractivo para patrocinadores y cadenas de televisión.

¿Por qué la NFL lanza una liga profesional de flag football antes de los Juegos Olímpicos 2028?

El impulso del flag football está directamente relacionado con su inclusión en los Juegos Olímpicos 2028. La NFL busca fortalecer la modalidad con una liga profesional que eleve el nivel competitivo y genere mayor visibilidad en Estados Unidos.

El flag football ofrece un formato dinámico, con reglas accesibles y menos contacto físico, lo que facilita su expansión entre nuevas audiencias. Además, permite el crecimiento del deporte femenil, un aspecto clave dentro de la estrategia global del futbol americano.

La nueva liga profesional de flag football también responde a una oportunidad comercial. El crecimiento del deporte ha atraído patrocinadores, inversionistas y plataformas interesadas en contenidos deportivos innovadores. La NFL pretende capitalizar ese momento y posicionar el flag football como una alternativa moderna dentro del calendario deportivo estadounidense.

Otro objetivo es desarrollar talento especializado. Una liga estructurada permitirá a jugadores y jugadoras competir regularmente, elevar el nivel técnico y preparar selecciones competitivas rumbo a los Juegos Olímpicos 2028.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Figuras históricas y estrellas actuales impulsan la liga profesional de flag football

El proyecto cuenta con el respaldo de un grupo de inversionistas que incluye leyendas del futbol americano y atletas en activo. La participación de figuras reconocidas fortalece la credibilidad del plan y aumenta el interés mediático.

Además, el modelo contempla la participación de equipos vinculados a la NFL, inversionistas estratégicos y socios comerciales. Esta estructura permitirá construir una liga sostenible, con proyección a largo plazo y presencia nacional.

La apuesta también incluye el desarrollo del deporte femenil. La liga profesional de flag football buscará visibilidad para jugadoras de alto nivel y abrir nuevas oportunidades competitivas en Estados Unidos.

Con este anuncio, la NFL acelera la expansión del flag football y da un paso clave hacia los Juegos Olímpicos 2028. La nueva liga profesional no solo busca entretenimiento, también pretende consolidar una disciplina con crecimiento global y gran potencial en el mercado deportivo.