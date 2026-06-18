Fecha y HORARIO del México vs Corea del Sur, segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La Selección de México vuelve a escena para enfrentar su segundo partido del Grupo a de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM cuando se enfrente a su similar de Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara en un encuentro que podría definir el rumbo del combinado Azteca en la justa mundialista.

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Fecha y Hora del segundo partido de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Corea del Sur este jueves 18 de junio en un compromiso que paralizará al país como ocurrió ya en el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto mexicano viaja a la capital tapatía para medirse a los surcoreanos en el segundo partido del Grupo A del Mundial 2026 este jueves 18 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este partido lo podrás de ver a través de la señal de TV Azteca y completamente gratis en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Luis Roberto Alves Zague, Carlos Guerrero 'Warrior' y Jorge Campos.

Una victoria en el Estadio Guadalajara le dará tranquilidad a México para concretar su pase a los dieciseisavos de Final como primero de grupo y garantizar su permanencia en el Estadio de la Ciudad de México para los duelos de la ronda de eliminación directa.

México vs Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio

Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Guadalajara

Transmisión: TV Azteca y plataformas de Azteca Deportes

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