Cuál resultado necesita México en el partido ante Corea del Sur para asegurar el primer puesto en el grupo

La Selección Mexicana comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el pie derecho al vencer a Sudáfrica en el debut, pero buscará seguir por el mismo camino en la Jornada 2 de la Fase de Grupos. Este próximo jueves 18 de junio, el equipo dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Corea del Sur, conjunto que también consiguió la victoria en la primera fecha y que buscará finalizar como primero de su zona.

Puertas adentro entienden que México necesita finalizar primero del Grupo A para salir “beneficiado” pensando en la fase de eliminación directa, esperando por un rival que no sea de clase mundial en Dieciseisavos de Final. Sin embargo, para que esto suceda, el combinado azteca deberá hacer un partido casi perfecto en Guadalajara y los surcoreanos no se dejarán doblegar fácilmente.

Corea del Sur vive entrenamientos intensos previo al duelo de la segunda fecha contra la Selección Mexicana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Korea Football

¿Qué necesita México para ser primero del Grupo A?

El único resultado viable que colocaría a la Selección Mexicana como líder de su grupo es un triunfo ante Corea del Sur en esta segunda jornada. Cabe recordar que los criterios de desempate han cambiado para esta edición de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la diferencia de gol no será el parámetro más importante para desempatar una posible igualdad de puntos en la zona más alta del Grupo A.

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Resulta que el primer factor que la FIFA determina como desempate es el resultado que ambos equipos consiguieron en su enfrentamiento directo. En este caso, si Corea del Sur y México finalizan la primera fase empatados en puntos, quien haya ganado este duelo quedará como líder de su zona. Por esta razón, el combinado azteca está obligado a ganar si quiere quedarse con el primer puesto, pues los asiáticos enfrentarán a Sudáfrica en la última fecha.

De todos modos, México también deberá estar atento a los resultados de República Checa. Los europeos jugarán contra los Bafana Bafana en esta segunda jornada y, en caso de quedarse con los tres puntos, también podrían llegar con posibilidades de finalizar como primero de grupo en la última fecha.

La Selección Mexicana festeja el gol de Julián Quiñones ante Sudáfrica.|Ulises Naranjo/MEXSPORT

¿Cuáles son los criterios de desempate para la Fase de Grupos?

Para esta edición de la justa mundialista, la FIFA establece que, si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos dentro de un mismo grupo, el primer criterio de desempate será el resultado entre los equipos involucrados. Es decir, antes de revisar la diferencia de goles general, se tomará en cuenta lo ocurrido en el enfrentamiento directo.

En ese orden, primero se miran los puntos obtenidos entre las selecciones empatadas, luego la diferencia de goles en esos partidos y después los goles anotados en dichos encuentros. Si la igualdad se mantiene, recién ahí entran en juego los criterios generales del grupo: diferencia de goles total, goles anotados en toda la fase, conducta deportiva y, como último recurso, el Ranking FIFA.

Esto puede ser clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que cada detalle tendrá peso en una Fase de Grupos más exigente, donde los dos primeros de cada zona avanzan de manera directa y también clasifican los ocho mejores terceros.