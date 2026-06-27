México vs Ecuador: Fecha y horario del partido de 16vos de Final en el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene rival en la instancia de 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de avanzar como líder del Grupo A con paso perfecto, el equipo dirigido por Javier Aguirre se va a enfrentar a Ecuador en la siguiente ronda, escuadra que fue tercero del Grupo E tras una Fase de Grupos en la que debutaron con derrota ante Costa de Marfil, empataron contra Curazao y vencieron a Alemania para meterse a la Fase Final del campeonato.

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El partido de México vs Ecuador se va a disputar el martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, compromiso a llevarse a cabo a las 19:00 horas, tiempo local.

Durante la instancia de 16vos de Final, vas a poder ver el duelo de México vs Ecuador EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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