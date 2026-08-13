Rafa Márquez ya reveló quiénes son los primeros que reclutará para la Selección Mexicana
El nuevo seleccionador de México reveló detalles sobre su primera convocatoria pensando en la próxima fecha FIFA
La Selección Mexicana se prepara para afrontar un nuevo ciclo tras lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Rafael Márquez tomó el mando en la dirección técnica del equipo y, si bien muchos esperaban que ciertos jugadores que participaron en el Premundial Sub-20 se sumarán a la Mayor, el entrenador adelantó que no habrá muchos cambios en la próxima convocatoria.
Los primeros partidos del combinado azteca tras la justa veraniega se llevarán a cabo en el próximo mes de septiembre. No obstante, Rafa Márquez reveló que mantendrá la base que dejó Javier Aguirre y no piensa en realizar cambios amplios dentro del plantel. “Para mí primera convocatoria no habrá grandes cambios de la lista que enfrentó el Mundial. Vamos a darle continuidad al trabajo”, expresó.
Cuándo son los próximos partidos de México tras la Copa del Mundo
La Selección Mexicana afrontará sus primeros partidos con Rafa Márquez al mando durante la Fecha FIFA de septiembre. Su debut está programado para el día sábado 26 de septiembre ante Colombia, apenas dos meses después de haber asumido al cargo de entrenador que dejó vacante el ‘Vasco’ Aguirre.
El choque contra la selección cafetera se llevará a cabo en suelo estadounidense, precisamente en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Esa misma Fecha FIFA, México se enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre, juego que también se llevará a cabo en Estados Unidos. Tendrá lugar en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.
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Cabe señalar que durante el mes de octubre también habrá Fecha FIFA. El primer encuentro se llevará a cabo el día 3 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale de Arizona. México cerrará su participación ante Chile el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum. Los encuentros contra Colombia, Perú y Chile forman parte del MexTour.
Quiénes fueron los jugadores mexicanos convocados a la Copa del Mundo
Porteros
- Raúl Rangel — Chivas
- Guillermo Ochoa — AEL Limassol
- Carlos Acevedo — Santos Laguna
Defensas
- Johan Vásquez — Genoa
- César Montes — Lokomotiv Moscú
- Israel Reyes — Club América
- Jesús Gallardo — Toluca
- Mateo Chávez — AZ Alkmaar
- Jorge Sánchez — PAOK
Mediocampistas
- Gilberto Mora — Xolos de Tijuana
- Edson Álvarez — Fenerbahçe
- Brian Gutiérrez — Chivas
- Luis Romo — Chivas
- Orbelín Pineda — AEK Atenas
- Álvaro Fidalgo — Real Betis
- Erik Lira — Cruz Azul
- Luis Chávez — Dinamo Moscú
- Obed Vargas — Atlético de Madrid
Delanteros
- Raúl Jiménez — Fulham
- Guillermo Martínez — Pumas
- Santiago Giménez — AC Milan
- Armando González — Chivas
- Julián Quiñones — Al-Qadsiah
- Alexis Vega — Toluca
- Roberto Alvarado — Chivas
- César Huerta — Anderlecht
De esta manera, la primera convocatoria de Rafa Márquez podría lucir muy similar a esta. Se espera que hayan pocos cambios, de acuerdo a las palabras que brindó el seleccionador mexicano.