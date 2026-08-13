Rafa Márquez ya reveló quiénes son los primeros que reclutará para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se prepara para afrontar un nuevo ciclo tras lo sucedido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Rafael Márquez tomó el mando en la dirección técnica del equipo y, si bien muchos esperaban que ciertos jugadores que participaron en el Premundial Sub-20 se sumarán a la Mayor, el entrenador adelantó que no habrá muchos cambios en la próxima convocatoria.

Los primeros partidos del combinado azteca tras la justa veraniega se llevarán a cabo en el próximo mes de septiembre. No obstante, Rafa Márquez reveló que mantendrá la base que dejó Javier Aguirre y no piensa en realizar cambios amplios dentro del plantel. “Para mí primera convocatoria no habrá grandes cambios de la lista que enfrentó el Mundial. Vamos a darle continuidad al trabajo”, expresó.

Cuándo son los próximos partidos de México tras la Copa del Mundo

La Selección Mexicana afrontará sus primeros partidos con Rafa Márquez al mando durante la Fecha FIFA de septiembre. Su debut está programado para el día sábado 26 de septiembre ante Colombia, apenas dos meses después de haber asumido al cargo de entrenador que dejó vacante el ‘Vasco’ Aguirre.

|Crédito: @miseleccionmx / X

El choque contra la selección cafetera se llevará a cabo en suelo estadounidense, precisamente en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Esa misma Fecha FIFA, México se enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre, juego que también se llevará a cabo en Estados Unidos. Tendrá lugar en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

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Cabe señalar que durante el mes de octubre también habrá Fecha FIFA. El primer encuentro se llevará a cabo el día 3 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale de Arizona. México cerrará su participación ante Chile el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum. Los encuentros contra Colombia, Perú y Chile forman parte del MexTour.

Quiénes fueron los jugadores mexicanos convocados a la Copa del Mundo

Porteros

Raúl Rangel — Chivas

Guillermo Ochoa — AEL Limassol

Carlos Acevedo — Santos Laguna

Defensas

Johan Vásquez — Genoa

César Montes — Lokomotiv Moscú

Israel Reyes — Club América

Jesús Gallardo — Toluca

Mateo Chávez — AZ Alkmaar

Jorge Sánchez — PAOK

Mediocampistas

Gilberto Mora — Xolos de Tijuana

Edson Álvarez — Fenerbahçe

Brian Gutiérrez — Chivas

Luis Romo — Chivas

Orbelín Pineda — AEK Atenas

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Erik Lira — Cruz Azul

Luis Chávez — Dinamo Moscú

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Delanteros

Raúl Jiménez — Fulham

Guillermo Martínez — Pumas

Santiago Giménez — AC Milan

Armando González — Chivas

Julián Quiñones — Al-Qadsiah

Alexis Vega — Toluca

Roberto Alvarado — Chivas

César Huerta — Anderlecht

De esta manera, la primera convocatoria de Rafa Márquez podría lucir muy similar a esta. Se espera que hayan pocos cambios, de acuerdo a las palabras que brindó el seleccionador mexicano.