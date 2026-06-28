OFICIAL: La Fecha y HORARIO para ver el Brasil vs Japón; tercer juego de los 16vos de Final del Mundial 2026

La Selección de Brasil continúa con su camino rumbo a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero antes tendrá que enfrentar a un complicado combinado de Japón en la instancia de los Dieciseisavos de Final que promete hacerle un buen partido a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

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Fecha y horario del Brasil vs Japón en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Brasil accedió a esta instancia tras ganar el Grupo C con siete puntos, producto de un par de victorias ante Escocia y Haití, además de un empate en contra de Marruecos y en el papel luce como el favorito para avanzar a los Octavos de Final.

Sin embargo, enfrente tendrá a unos japoneses que demostraron ser un rival de peligro al empatar con Países Bajos y Suecia y derrotar por goleada a Túnez.

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes 29 de junio en el primer partido del día en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de Houston.

Países Bajos y Japón ganaron sus respectivos encuentros de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y buscarán el primer lugar|Crédito: @jfa_samuraiblue

Brasileños y japonses ya se han enfrentado previamente en Copas Mundiales cuando se vieron las caras en la edición de Alemania 2006 en donde la Canarinha se llevó el triunfo por goleada de 4-0.

En el más reciente enfrentamiento entre ambos, acontecido en octubre del 2025, los Samuráis Blues se llevaron el triunfo en compromiso amistoso por marcador de 3-2.

Brasil vs Japón

Fecha: Lunes 29 de junio

Hora: 11:00 horas

Estadio: Houston

Ronda: Dieciseisavos de Final

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