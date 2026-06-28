Sudáfrica ya hizo historia en el Mundial 2026 antes de tocar el balón contra Canadá

Sudáfrica enfrenta a Canadá por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y logra un registro histórico ante los ojos del mundo ya que su entrenador, el belga Hugo Bross, se ha convertido en el estratega más veterano en dirigir un partido de eliminación directa en toda la historia de las Copas del Mundo.

Bross tiene 74 años y con el duelo de hoy por 16avos entre Sudáfrica y Canadá, supera la marca de Óscar Tabárez, quien dirigió a Uruguay en los cuartos de final de Rusia 2018 con 71 años y 125 días. De esta manera, Hugo Broos alcanzó una marca de longevidad inédita en los banquillos mundialistas, dejando ya su huella no solo por haber hecho historia con Sudáfrica pasando a 16avos de final, sino también por estar a su edad dirigiendo en la primera línea del conjunto africano.

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El legado de Bross en Sudáfrica durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El estratega belga logró adaptar su metodología de trabajo a las exigencias moderna y su longevidad representa un caso de estudio para las nuevas generaciones de entrenadores. La federación sudafricana apostó por su experiencia para liderar este proceso y Bross logró respaldar esa confianza haciendo una destacada actuación en la justa mundialista.

Es importante destacar, además de este récord logrado por Bross, el camino recorrido de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que luego de perder en el debut ante México, pudo reponerse empatando ante la República Checa en el segundo partido y posteriormente lograr la tan ansiada clasificación a los 16avos al ganarle a Corea del Sur por la mínima para sorpresa de todos.

Tras este andar, Sudáfrica llega con confianza al duelo ante Canadá en Los Ángeles, en donde buscarán seguir haciendo historia y sorprendiendo al mundo con su rápida manera de jugar, orden defensivo y la visión del experimentado Hugo Bross, quien querrá ir más en esta justa mundialista.