Quién es Joao Pinheiro, el árbitro que pita el Sudáfrica vs Canadá de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este domingo 28 de junio comenzó la instancia definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En Estadio Los Angeles, Joao Pinheiro, es el silbato encargado de dirigir las acciones entre sudafricanos y canadienses. ¿Cuál es el perfil de este árbitro central?

Tiene 38 años y nació en Portugal. Se mantiene activo desde el 2016 luego de su trayectoria al mando de partidos de la Primera División de su país de nacimiento.

Es importante mencionar que es su primer Mundial dirigiendo y previo a este enfrentamiento de los 16avos de final se encargó de llevar las acciones del juego entre Suiza y Bosnia que terminó con un triunfo 4 a 1 a favor del equipo rojo.

En esta línea se debe mencionar que en su carrera aparece su performance en la final de la Supercopa de Europa 2025-2026, definición en la que se enfrentaron el PSG y el Tottenham de Inglaterra.

Joao Pinheiro, un silbato temperamental|Reuters

La experiencia, el factor determinante en su nombramiento

A lo largo de su recorrido, el europeo tuvo la posibilidad de estar al frente de, por lo menos, 441 partidos. Se puede mencionar que es un árbitro que ha podido sacar 1983 tarjetas amarillas, una cifra muy elevada, ya que su promedio es 4,5 amonestaciones por compromiso.

En el pasado Pinheiro tuvo su participación en la UEFA Champions League, torneo en el que estuvo en 15 ocasiones. Su trabajo en el campo ha sido vital y por ello, la entidad que rige al fútbol del viejo continente le encomendó llevar el control de las incidencias de juegos trascendentales como por ejemplo la última semifinal entre el Bayern Múnich y el PSG de Francia.

Una curiosidad relevante es que el portugués nunca tuvo la posibilidad de dirigir a los dos equipos que están luchando por un cupo para los octavos de final del certamen orbital.

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Anteriormente sí tuvo una relación directa con el cuadro africano, pero en el Mundial Sub 20 del año 2025, torneo donde fue testigo de la derrota de los sudafricanos ante Francia en la Fase de Grupos.

Evidentemente su trabajo estará siendo revisado a profundidad, ya que, en caso de que su gestión sea exitosa durante este primer partido, las autoridades encargadas de la elección de los siguientes árbitros puedan considerar su determinación en los emparejamientos de alta trascendencia que se avecinan en esta cita internacional.