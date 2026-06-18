Fecha y Horario para ver el Estados Unidos vs Australia, partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de los Estados Unidos buscará mantener el paso perfecto en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 TM cuando se enfrente a su similar de Australia este viernes 19 de junio en compromiso de la Jornada 2 del Grupo D a disputarse en la cancha del Estadio de Seattle.

Te puede interesar: Estos han sido los partidos con más asistencia durante el Mundial 2026: México, EEUU o Canadá

México vs República de Corea: Disfruta del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS por Azteca 7

Fecha y Hora del partido entre Estados Unidos y Australia

La Selección de los Estados Unidos ganó en su presentación ante Paraguay en el Grupo D y ahora buscará mantener el buen paso ante los australianos que también se debutaron en esta Copa Mundial de la FIFA con triunfo sobre Turquía.

Los estadounidenses se medirán a Australia este viernes 19 de junio en Seattle en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo en el que podrían asegurar la cima de su grupo en caso de conseguir la victoria.

El cuadro de las Barras y las Estrellas disolvió las dudas que había sobre su funcionamiento con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay en una de sus mejores exhibiciones en Copas Mundiales.

How's this for a training view today? 🇺🇸🏔️ pic.twitter.com/etZHOVUlTr — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 18, 2026

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino quiere hacer historia en su propia Copa del Mundo en donde se presenta con condiciones inmejorables para firmar una actuación histórica en la competición.

Estados Unidos ya fue semifinalista, pero lo hizo en la edición de Uruguay 1930 en donde ganó su grupo y avanzó directamente a la antesala de la Final en donde cayó frente a Argentina por goleada de 6-1.

Estados Unidos vs Australia

Fecha: Viernes 19 de junio

Hora: 13:00 horas

Estadio: Seattle



Te puede interesar: 2 árbitros que se atrevieron a sacar tarjeta roja a leyendas en un Mundial: expulsaron a Ronaldinho y Zidane