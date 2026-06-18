Estos han sido los partidos con más asistencia durante el Mundial 2026: México, EEUU o Canadá

La primera semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ nos ha dejado con cifras de alto impacto. En México, Estados Unidos y Canadá se registra un gran número de asistencia dentro de los estados, saliendo así la primera lista de los partidos con mayor cantidad de espectadores en lo que va de la justa mundialista.

La Selección Mexicana encabeza el ranking gracias al partido de inauguración que tuvo ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el cual contó con un aforo oficial de 80,824 espectadores. Sin embargo, dentro de la lista se encuentran otros partidos que rompieron las expectativas al registrar grandes números.

El México vs Sudáfrica es el partido con más asistencias en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Los cuatro partidos con mayor asistencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

Tras la inauguración de México vs Sudáfrica, se encuentra nuevamente el Estadio Ciudad de México en la segunda posición. Esta vez en el partido entre Colombia y Uzbekistán, el cual contó con los mismos 80,824 aficionados que tuvo el primer partido de la justa mundialista. En el tercer lugar se encuentra el Brasil vs. Marruecos con 80,663 espectadores en el Estadio Nueva York, mientras que el cuarto puesto lo ocupa Francia vs Senegal, nuevamente en el Estadio Nueva York con 80,545 asistentes.

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