2 árbitros que se atrevieron a sacar tarjeta roja a leyendas en un Mundial: expulsaron a Ronaldinho y Zidane

Las historias de la Copa Mundial de la FIFA™ nos brindan recuerdos inolvidables. Sin embargo, hay hechos que por más impresionantes que parezcan no resultan estar en el imaginario colectivo del aficionado de futbol. Tal y como pasó con dos árbitros mexicanos que decidieron expulsar a dos leyendas del deporte como lo son Zinedine Zidane y Ronaldinho.

Nos referimos a Arturo Brizio y Felipe Ramos Rizo, ex árbitros de futbol que no dudaron en su momento en sacar el cartón rojo en plena Copa Mundial de la FIFA™. El caso de Brizio con Zidane se dio en la cita mundialista de Francia 1998, mientras que el de Ramos Rizo con Ronaldinho fue en Corea-Japón 2002.

El día que Arturo Brizio expulsó a Zinedine Zidane en una Copa Mundial de la FIFA™

Corría el juego entre la Selección de Francia y Arabia Saudita en el Stade de France cuando el astro galo dio un fuerte pisotón a Fuad Amin. Arturo Brizio no dudó en sacarle una tarjeta roja que le valió una suspensión a Zidane de dos partidos. “Yo voy viendo la jugada cuadrito por cuadrito, yo veo el pisotón, le sacó la roja y ahí me doy cuenta que es Zidane” comentó el ex árbitro en una entrevista. En ese sentido, Brizio no dudó en confesar que dicha expulsión marcó su carrera debido al legado del ahora entrenador dentro del futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



“No sabía que expulsaba a Ronaldinho”, dijo Ramos Rizo

La Selección de Brasil disputaba su encuentro ante Inglaterra cuando Ronaldinho al minuto 57 cometió una dura infracción sobre Danny Mills. Ramos Rizo no dudó en sacar la tarjeta roja al crack brasileño.

Felipe Ramos Rizo

Al igual que Arturo Brizio, el ex árbitro confesó que en el momento de sacar la tarjeta roja no sabía que esta era dirigida para Ronaldinho: “Yo saco la tarjeta roja y digo ‘fuera’ con la mano. Y cuando volteó digo ‘chin ya me lo eché’ pero ni modo”.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

No te pierdas las grandes emociones que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ tiene para ti. En Azteca Deportes podrás disfrutar de 32 partidos EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS mediante nuestras múltiples plataformas, abarcando partidos de fase de grupos, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana, partidos de fase de eliminación y la gran final.

