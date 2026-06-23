La Fecha y Horario para ver el Portugal vs Uzbekistán; segundo juego de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

La Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo vuelven a escena este martes 23 de junio cuando se enfrenten en la cancha de Houston, Texas, a su similar de Uzbekistán en un partido en el que ambos equipos están obligados a la victoria si quieren mantener sus esperanzas de continuar con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Fecha y horario del Portugal vs Uzbekistán

La Selección de Portugal buscará terminar con las críticas de su presentación en el Mundial 2026, luego de empatar a un gol ante la República Democrática del Congo y necesita el triunfo para aspirar al liderato del sector.

Por su parte, Uzbekistán perdió en su debut en Copas Mundiales de la FIFA al caer 3-1 contra Colombia, por lo que necesita la victoria ante los portugueses a como dé lugar.

Esta será la primera vez que Portugal y Uzbekistán se encuentren dentro de una cancha, pero el cuadro lusitano llega con mejor momento ya que no ha perdido ningún partido desde el 13 de noviembre del 2025 cuando cayeron frente a Irlanda.

Por su parte, Cristiano Ronaldo buscará convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas Mundiales para establecer una nueva marca en justas mundialistas.

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán este martes 23 de junio en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Houston, en Texas en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Portugal vs Uzbekistán

Fecha: Martes 23 de junio

Hora: 11:00 horas

Lugar: Estadio Houston

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