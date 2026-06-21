Tala Rangel podría lograr en su primer Mundial algo que Memo Ochoa tardó años en conseguir
El arquero de Chivas podría convertirse en un histórico con la Selección Mexicana en su primera Copa Mundial de la FIFA™
Raúl “Tala” Rangel se convirtió en el héroe del partido entre México y Corea del Sur, pues gracias a una atajada magistral en los últimos minutos del duelo, la selección consiguió su segunda victoria y amarró su pase a dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero con ello también está cada vez más cerca de lograr lo que a Memo Ochoa le costó tardar años con el combinado azteca.
Rangel lleva 2 partidos como titular con la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA™, en los cuales se ha ido con valla invicta: contra Sudáfrica y Corea del Sur, pero ello podría incrementar en los siguientes partidos y estar cerca del récord que ostenta Ochoa, quien se fue sin recibir gol en 4 partidos durante las 3 justas veraniegas que estuvo bajo los 3 postes. Conoce el emotivo video del americanista al anunciar que, después de México, el futbol ya no tiene sentido.
Las porterías en cero de Memo Ochoa
Memo fue titular con México en 3 Copas Mundiales de la FIFA™: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, ediciones en las que mantuvo el cero en 4 partidos. El primero de ellos fue en su primera justa veraniega ante Camerún y Brasil. Mientras que 4 años después hizo lo propio contra Alemania, en uno de los resultados más históricos del equipo azteca.
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Finalmente, el canterano del América logró mantener su última portería en ceros en Qatar 2022 al pararle un penal a Robert Lewandowski contra Polonia. Ahora, en esta justa mundialista de 2026, tiene un rol diferente y ello es acompañar a “Tala”.
TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.