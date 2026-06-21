Tala Rangel podría lograr en su primer Mundial algo que Memo Ochoa tardó años en conseguir

Raúl “Tala” Rangel se convirtió en el héroe del partido entre México y Corea del Sur, pues gracias a una atajada magistral en los últimos minutos del duelo, la selección consiguió su segunda victoria y amarró su pase a dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero con ello también está cada vez más cerca de lograr lo que a Memo Ochoa le costó tardar años con el combinado azteca.

Rangel lleva 2 partidos como titular con la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA™, en los cuales se ha ido con valla invicta: contra Sudáfrica y Corea del Sur, pero ello podría incrementar en los siguientes partidos y estar cerca del récord que ostenta Ochoa, quien se fue sin recibir gol en 4 partidos durante las 3 justas veraniegas que estuvo bajo los 3 postes. Conoce el emotivo video del americanista al anunciar que, después de México, el futbol ya no tiene sentido.

Tala está a 2 porterías en cero de superar el récord de Memo Ochoa.|Selección Nacional de México

Las porterías en cero de Memo Ochoa

Memo fue titular con México en 3 Copas Mundiales de la FIFA™: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, ediciones en las que mantuvo el cero en 4 partidos. El primero de ellos fue en su primera justa veraniega ante Camerún y Brasil. Mientras que 4 años después hizo lo propio contra Alemania, en uno de los resultados más históricos del equipo azteca.

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Finalmente, el canterano del América logró mantener su última portería en ceros en Qatar 2022 al pararle un penal a Robert Lewandowski contra Polonia. Ahora, en esta justa mundialista de 2026, tiene un rol diferente y ello es acompañar a “Tala”.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.