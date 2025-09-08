¡Messi podría no jugar el Mundial 2026! Las declaraciones que siembran la duda

La incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi con la Selección Argentina volvió a encenderse tras las declaraciones del técnico Lionel Scaloni, quien reconoció que aún no tiene claro si el astro rosarino estará presente en el Mundial 2026. En conferencia de prensa previa al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni fue directo: “Con Leo no hablé sobre el Mundial. Sé lo que ha declarado y que se va a tomar este tiempo con tranquilidad. Lo que decida estará bien”.

¿El último partido de Messi con Argentina fue ante Venezuela?

Estas palabras llegan luego del emotivo partido ante Venezuela, disputado en el Estadio Monumental, donde Messi marcó dos goles en lo que fue su último encuentro oficial de Eliminatorias en suelo argentino. El capitán albiceleste fue ovacionado por miles de aficionados que, entre lágrimas y cánticos, le rindieron homenaje por más de dos décadas de entrega a la camiseta nacional.

Lionel Messi, de 38 años, también se pronunció sobre su futuro hace unos días, dejando abierta la posibilidad de no disputar la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. “Por edad, lo más lógico es que no juegue. Estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido”, confesó el jugador del Inter Miami.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Lionel Messi?

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha disputado cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta última, logró consagrarse campeón, coronando una trayectoria histórica con la Albiceleste. Su legado incluye momentos inolvidables como la final de 2014 ante Alemania y la épica victoria sobre Francia en 2022.

Scaloni, por su parte, dejó claro que la decisión final será del jugador. “Messi sabe lo que pensamos. Es el más inteligente de todos y tomará la mejor decisión para él y para el equipo”, afirmó el estratega, quien también enfrenta su propio proceso de renovación rumbo a 2026.

Mientras tanto, el mundo del futbol espera con ansias saber si el “10” argentino volverá a vestir la celeste y blanca en otra cita mundialista. Por ahora, cada partido con Messi en cancha se vive como una despedida anticipada, con la esperanza de que aún quede una última función en el escenario más grande del futbol.

