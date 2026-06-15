Fecha y horario EXACTO para ver España vs Cabo Verde con Lamine Yamal en el Mundial 2026

La Selección de España se presenta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Luis de la Fuente, el conjunto debuta ante Cabo Verde en el certamen al que llegan como uno de los favoritos a llegar a la cita del 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos.

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Liderados por Lamine Yamal, llamado a ser la figura del equipo, ‘La Furia’ le da la bienvenida a Cabo Verde, escuadra debutante en las Copas Mundiales de la FIFA tras haberse clasificado por primera vez en la historia.

Comandados por Bubista, el cuadro de los ‘Tiburones Azules’ obtuvo el pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, competencia en la que comparten el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Uruguay.

La Selección de España encara el torneo luego de haber empatado con Irak y posteriormente, vencieron a Perú antes de presentarse en Estados Unidos para disputar el certamen.

Del otro lado, Cabo Verde llega de dos victorias consecutivas tras superar a Serbia y Bermudas previo a su debut en las Copas Mundiales.

¿A qué hora juega España vs Cabo Verde?

El partido de España vs Cabo Verde se va a diputar este lunes 15 de junio en punto de las 10:00 de la mañana, tiempo de la CDMX, compromiso a jugarse en la cancha del Estadio Atlanta.

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