¿Cuándo juega el América las Semifinales de la Leagues Cup 2026? La fecha en la que enfrentarán a Monterrey

América clasificó a las Semifinales de la Leagues Cup 2026, en las que se verá las caras ante Rayados de Monterrey y aquí te damos todos los detalles necesario para poder ver el encuentro.

¿Cuándo es el América vs Rayados de Monterrey?

El América se enfrentará a Rayados de Monterrey en las Semifinales de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre de 2026. El partido está programado para disputarse en punto de las 21:30 horas del tiempo del centro de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.



América vs Rayados de Monterrey

Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026

Hora: 21:30 horas del tiempo del centro de México

Lugar: Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Raphael Veiga y Guillermo Almada en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Semifinal en @LeaguesCup contra Monterrey. 🎙️ pic.twitter.com/uNLnw1KTMN — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026

Así llega América y Rayados de Monterrey a las Semifinales de la Leagues Cup 2026

América y Rayados de Monterrey llegaron a semifinales gracias a su gran calidad en el terreno de juego. En la Fase Uno, América ocupó el segundo lugar de la tabla con siete puntos conseguidos tras: dos victorias y una derrota en penales, siete goles a favor y tres en contra. En cuartos de final que se disputaron el pasado 26 de agosto, las Águilas vencieron 2-0 al Columbus Crew con una gran superioridad en el terreno de juego.

Por otra parte, Rayados de Monterrey se clasificó en el cuarto puesto con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, cinco goles a favor y cuatro en contra. Los Rayados se impusieron 2-1 al Chicago Fire el 25 de agosto en el SeatGeek Stadium de Bridgeview. Orbelín Pineda marcó el gol de la victoria en los minutos finales y sentenció el pase a semifinales.