¿Cuándo juega el América las Semifinales de la Leagues Cup 2026? La fecha en la que enfrentarán a Monterrey
No te pierdas del encuentro entre América vs Rayados de Monterrey en las Semifinales de la Leagues Cup 2026 y conoce todos los detalles al rededor
América clasificó a las Semifinales de la Leagues Cup 2026, en las que se verá las caras ante Rayados de Monterrey y aquí te damos todos los detalles necesario para poder ver el encuentro.
¿Cuándo es el América vs Rayados de Monterrey?
El América se enfrentará a Rayados de Monterrey en las Semifinales de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre de 2026. El partido está programado para disputarse en punto de las 21:30 horas del tiempo del centro de México, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.
- América vs Rayados de Monterrey
- Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2026
- Hora: 21:30 horas del tiempo del centro de México
- Lugar: Dignity Health Sports Park de Carson, California.
Raphael Veiga y Guillermo Almada en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Semifinal en @LeaguesCup contra Monterrey. 🎙️ pic.twitter.com/uNLnw1KTMN— Club América (@ClubAmerica) September 2, 2026
Así llega América y Rayados de Monterrey a las Semifinales de la Leagues Cup 2026
América y Rayados de Monterrey llegaron a semifinales gracias a su gran calidad en el terreno de juego. En la Fase Uno, América ocupó el segundo lugar de la tabla con siete puntos conseguidos tras: dos victorias y una derrota en penales, siete goles a favor y tres en contra. En cuartos de final que se disputaron el pasado 26 de agosto, las Águilas vencieron 2-0 al Columbus Crew con una gran superioridad en el terreno de juego.
Por otra parte, Rayados de Monterrey se clasificó en el cuarto puesto con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota, cinco goles a favor y cuatro en contra. Los Rayados se impusieron 2-1 al Chicago Fire el 25 de agosto en el SeatGeek Stadium de Bridgeview. Orbelín Pineda marcó el gol de la victoria en los minutos finales y sentenció el pase a semifinales.
“Tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Queremos llegar a lo más alto. Trabajamos y deseamos la @LeaguesCup y el torneo local".🎙️ Matías Almeyda.🔵⚪
Su conferencia completa aquí 👉🏼 https://t.co/GsK1OvI1uK pic.twitter.com/9Rm4mYdkEe
— Rayados (@Rayados) September 2, 2026