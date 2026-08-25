Orbelín Pineda firma un GOLAZO y mete a Rayados en Semifinales de Leagues Cup 2026; resumen, goles y mejores momentos

Rayados está entre los cuatro mejores de la Leagues Cup 2026. Monterrey derrotó 2-1 al Chicago Fire en un partido que parecía destinado a los penales hasta que Orbelín Pineda apareció con una auténtica joya.

La noche pudo complicarse cuando Lucas Ocampos desperdició un penal al 37', estrellando su disparo en el poste. Sin embargo, Monterrey encontró recompensa antes del descanso: al 45+4', Víctor Guzmán ganó por arriba y colocó un cabezazo espectacular en el ángulo para abrir el marcador.

Chicago reaccionó al 59'. Ocampos perdió la pelota y Andrew Gutman aprovechó el error para encontrar a Philip Zinckernagel, quien definió de primera para colocar el 1-1.

Cuando la tanda de penales comenzaba a aparecer en el horizonte, llegó el momento de la noche.

Al 85', un rechace quedó en los linderos del área y Orbelín acomodó la pelota antes de conectar una volea cruzada directo al ángulo. Golazo, 2-1 y boleto asegurado.

Rayados disputará por segunda ocasión las Semifinales de Leagues Cup, después de conseguirlo también en 2023, y ahora espera al ganador del América vs Columbus Crew para conocer a su próximo rival.

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Rayados de Monterrey se juega su continuidad en la Leagues Cup 2026. El conjunto dirigido por Matías Almeyda enfrenta este martes al Chicago Fire en el SeatGeek Stadium, en un partido de eliminación directa que entregará uno de los cuatro boletos a Semifinales.

Monterrey llega después de conseguir dos victorias en la Fase Uno ante Inter Miami y Nashville, además de una derrota frente a Orlando City. Hugo Cuypers, con tres goles, ha sido una de sus principales armas ofensivas y ahora enfrentará a su antiguo equipo.

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Chicago representa una prueba complicada: terminó la primera fase con nueve puntos de nueve posibles después de derrotar a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul. Además, acumula siete encuentros consecutivos sin perder considerando todas las competencias.

El partido comenzará a las 6:30 PM, tiempo del centro de México. Sigue aquí el Monterrey vs Chicago Fire EN VIVO, con marcador, goles y las acciones más importantes del encuentro.