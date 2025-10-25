deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Revelan la fecha en la que LeBron James volvería a la NBA tras su nueva lesión

Una nueva lesión alejará a LeBron James de la NBA durante un tiempo considerable. Aquí conocerás todos y cada uno de los detalles al respecto de este hecho.

fecha-lebron-james-volvera-nba-lesion.jpg
Instagram: LeBron James
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

LeBron James sufrió una lesión que retrasó su inicio de temporada en la NBA; esto es lo que se sabe sobre su regreso y la cantidad de tiempo que podría estar fuera de las canchas debido a esta situación.

Top 10 | Los mejores jugadores en la historia de la NBA

¿Qué le pasó a LeBron James?

LeBron James sufrió una lesión en la ciática derecha que lo dejó fuera del inicio de la temporada 2025-2026 de la NBA. Esta afección compromete los nervios que van desde los glúteos hasta las piernas, impidiéndole participar en el campamento de entrenamiento y los partidos de pretemporada.

Te puede interesar: ¿Quién será el ganador de la Serie Mundial 2025, según esta curiosa predicción?

Te puede interesar: Cruz Azul confirma cambio en su plantilla para el siguiente torneo

Los Lakers anunciaron que será reevaluado en tres a cuatro semanas para valorar su recuperación. Mientras tanto, el equipo continúa su preparación sin la presencia del jugador en la cancha.

¿Cuándo volvería LeBron James a la NBA?

LeBron James podría regresar a la acción con los Lakers a mediados de noviembre, según los últimos reportes. El equipo ha decidido darle el tiempo necesario para una recuperación completa y no arriesgar su salud antes de volver a la cancha.

El objetivo de esta medida es asegurar que pueda rendir al máximo nivel al retomar los partidos de la temporada. Con su regreso planificado con precaución, los Lakers esperan contar nuevamente con su estrella en plena forma para los desafíos restantes de la NBA.

¿Cuántos premios ha ganado LeBron James?

LeBron James ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, destacando 4 veces como MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013) y 4 campeonatos de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020). También ha sido reconocido 4 veces como MVP de las Finales.

Además, cuenta con 2 medallas de oro olímpicas (2008 y 2012) y ha sido seleccionado 19 veces para el All-Star Game . Su trayectoria incluye múltiples reconocimientos por su rendimiento, liderazgo y contribuciones dentro y fuera de la cancha.

NBA
Los Angeles Lakers
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×