Revelan la fecha en la que LeBron James volvería a la NBA tras su nueva lesión

LeBron James sufrió una lesión que retrasó su inicio de temporada en la NBA; esto es lo que se sabe sobre su regreso y la cantidad de tiempo que podría estar fuera de las canchas debido a esta situación.

¿Qué le pasó a LeBron James?

LeBron James sufrió una lesión en la ciática derecha que lo dejó fuera del inicio de la temporada 2025-2026 de la NBA. Esta afección compromete los nervios que van desde los glúteos hasta las piernas, impidiéndole participar en el campamento de entrenamiento y los partidos de pretemporada.

Los Lakers anunciaron que será reevaluado en tres a cuatro semanas para valorar su recuperación. Mientras tanto, el equipo continúa su preparación sin la presencia del jugador en la cancha.

¿Cuándo volvería LeBron James a la NBA?

LeBron James podría regresar a la acción con los Lakers a mediados de noviembre, según los últimos reportes. El equipo ha decidido darle el tiempo necesario para una recuperación completa y no arriesgar su salud antes de volver a la cancha.

El objetivo de esta medida es asegurar que pueda rendir al máximo nivel al retomar los partidos de la temporada. Con su regreso planificado con precaución, los Lakers esperan contar nuevamente con su estrella en plena forma para los desafíos restantes de la NBA.

¿Cuántos premios ha ganado LeBron James?

LeBron James ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, destacando 4 veces como MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013) y 4 campeonatos de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020). También ha sido reconocido 4 veces como MVP de las Finales.

Además, cuenta con 2 medallas de oro olímpicas (2008 y 2012) y ha sido seleccionado 19 veces para el All-Star Game . Su trayectoria incluye múltiples reconocimientos por su rendimiento, liderazgo y contribuciones dentro y fuera de la cancha.