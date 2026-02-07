¡ÚLTIMA HORA! Julián Quiñones vuelve a marcar en Arabia Saudita y ya superó a Cristiano Ronaldo: VIDEO

Julián Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador en el empate de su equipo, el Al Qadsiah, en contra del Al Fateh por la Jornada 20 de la Saudi Profesional League y superó, de manera momentánea, a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo al llegar a las 18 anotaciones.

Te puede interesar: ¿No es lo que esperaba? Así es el nuevo equipo de Igor Lichnovsky en Turquía

RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Julián Quiñones marcó el empate para el Al Qadsiah

Julián Quiñones volvió a levantar la mano para estar en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al convertir el tanto del empate del Al Qadsiah en la Liga de Arabia Saudita.

El delantero resolvió de primera intensión un pase proveniente de Abu Al Shamat al minuto 13 y con eso fue suficiente para sentenciar el encuentro y sumar una unidad que le permite mantenerse en la cuarta posición de la tabla.

Su actuación de este sábado le valió a Quiñones para recibir el premio al mejor jugador del partido.

Quiñones ha convertido 18 goles en la campaña y se ubica como segundo lugar en la tabla de goleo, solo por detrás del inglés Ivan Toney y uno por arriba de Cristiano Ronaldo.

من كل الزوايا 🎥🔥

هدف القادسبة الأول في مرمى الفتح عن طريق كينونيس ⚽️



⁧#القادسية_الفتح⁩ | ⁧#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/4fADJSlN01 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 7, 2026

Su aventura en Arabia Saudita ha resultado sumamente redituable ya que ha logrado 57 goles y asistencias en 54 compromisos, mientras que en la presente temporada 2025-26 lleva 22 tantos en 20 encuentros.

Te puede interesar: Dame esos cinco: Así Chivas presume invicto y liderato en sus redes sociales