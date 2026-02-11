Kevin Mier estaría cerca de regresar de su lesión, ¿en qué juego haría su aparición con Cruz Azul?

Una de las razones por las cuales Cruz Azul sumó un punto en su visita al Nemesio Diez derivó de la gran actuación que Andrés Gudiño tuvo en el arco, mismo que se destacó por ser el MVP del compromiso luego de un par de atajadas que evitaron que los Diablos Rojos del Toluca se quedaran con el triunfo.

cruz azul

Vale decir que Andrés Gudiño se ha quedado con la titularidad de Cruz Azul desde la lesión de Kevin Mier, quien ha estado fuera de las canchas desde la Liguilla pasada. No obstante, ahora se han revelado nuevos detalles en torno a cuándo podría regresar al terreno de juego.

¿En qué jornada haría su aparición Kevin Mier con Cruz Azul?

Distintos reportes indican que Kevin Mier ya se encuentra en su etapa final de su proceso de rehabilitación, esto luego de la fractura de tibia que sufrió luego de la barrida de parte del panameño Adalberto Carrasquilla en la Jornada 17 del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Pumas.

Se sabe que el guardameta colombiano ya estaría trabajando poco a poco con el entrenador de porteros, por lo que, de confirmarse lo anterior, Kevin Mier podría regresar a las canchas a finales de marzo del 2026, aunque no se descarta que su aparición sea unos días antes de esta fecha.

¿Qué significa esto? Si todo sale conforme lo esperado, Kevin Mier podría volver ante la Jornada 11 precisamente ante los Pumas de la UNAM, aunque tampoco se descarta que su vuelta sea en la fecha 12 contra Mazatlán o, incluso, la directiva aplace su regreso una semana después frente a Pachuca.

¿Cuáles son los números de Kevin Mier con Cruz Azul hasta ahora?

Luego de las grandes actuaciones que tuvo en el Atlético Nacional de Colombia, Kevin Mier llegó a Cruz Azul en enero del 2024 a cambio de 5 millones de euros, según Transfermarkt. La misma fuente menciona que, en dos años, el colombiano registra 94 juegos disputados, 92 goles recibidos y 38 arcos en cero.