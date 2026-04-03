FECHA y HORARIO para ver Chivas vs Pumas, el juego ESTELAR de la jornada 13 del Clausura 2026

Tras la reanudación de la Liga BBVA MX, el partido más esperado de la Jornada 13 tendrá como escenario el Estadio Akron, donde Chivas y Pumas protagonizarán una nueva edición de uno de los duelos más atractivos del futbol mexicano.

Chivas llega a este compromiso tras haber aportado varios jugadores a la Selección Mexicana en los recientes encuentros ante Portugal y Bélgica, situación que añade un elemento físico al desarollo del partido.

El llamado “Clásico de la Cantera” enfrenta a dos equipos que viven un gran momento y que apuntan a la parte alta de la tabla general. Chivas se presenta como líder absoluto del Clausura 2026 con 30 puntos, respaldado por un funcionamiento sólido y una regularidad futbolística que lo ha colocado como uno de los principales candidatos al título.

El conjunto rojiblanco ha convertido el Estadio Akron en una auténtica fortaleza, manteniendo paso perfecto como local con cinco victorias en cinco partidos. Este factor será determinante ante unos Pumas, que, históricamente han registrando apenas una victoria en 43 años como visitante ante Chivas.

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Por su parte, el Club Universidad Nacional llega en el cuarto lugar de la tabla, Los auriazules vienen motivados tras imponerse por la mínima en el Clásico Capitalino ante América.

¿Dónde y qué fecha y horario para ver Chivas vs Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026?

El encuentro se disputará el domingo 5 de abril de 2026 a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

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Pronóstico del partido Chivas vs Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026

Para este compromiso, Guadalajara parte como favorito debido a su fortaleza como local. Se espera un partido cerrado, pero con mayor control por parte del líder del torneo, que podría imponer condiciones especialmente en la segunda mitad, de acuerdo con las estadísticas que arroja su funcionamiento en el Clausura 2026.

El pronóstico del modelo de IA, apunta a una victoria de Chivas por marcador de 2-1, considerando su capacidad ofensiva, profundidad de plantel y el desgaste que podría presentar Pumas ante la presión constante del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

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