OFICIAL: La CUARTA selección calificada a los octavos de final del Mundial 2026

Marruecos se convirtió en la cuarta selección calificada a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de vencer a Países Bajos en los 16vos de final al imponerse en la tanda de penales luego de empatar a uno en 120 minutos en el partido disputado en el Estadio Monterrey.

Después de media hora de tiempo extra sin goles, el juego se decidió mediante tiros del manchón penal donde Marruecos salió victorioso gracias a que Yassine Bounou atajó el disparo de Crysencio Summerville, el quinto tirador de los neerlandeses, con una mano. Después, Ismael Saibari se encargó de marcar el gol del triunfo desde los 11 pasos al engañar a Bert Verbruggen con un disparo raso.

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Ahora, el combinado marroquí se enfrentará a Canadá en la siguiente ronda con el objetivo de alcanzar la final que se disputará en New York el 19 de julio. El duelo entre Marruecos y el combinado canadiense está calendarizado para el 4 de julio en Houston, Texas. La hora del silbatazo inicial será la 1:00 PM, tiempo del Centro de México.

إلــى دور الـ16 مــن كــأس الــعــالــم 🏆



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Las selecciones calificadas a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con el triunfo sobre Países Bajos, Marruecos se une a Canadá, Brasil y Paraguay como los primeros calificados a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los canadienses se impusieron a Sudáfrica, los brasileños a Japón y los paraguayos a Alemania.

Mañana se definirán otros tres lugares con los duelos de Costa de Marfil contra Noruega, Francia ante Suecia y México frente a Ecuador. El primer juego, entre marfileños y noruegos, se disputará a las 11:00 AM. El segundo compromiso, entre las selecciones europeas, comenzará a las 3:00 PM. Finalmente, la Selección Mexicana cerrará la actividad contra los ecuatorianos a las 7:00 PM.