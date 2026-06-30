Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026, para ganar la Bota de Oro hoy lunes 29 de junio

Este lunes 29 de junio se disputó la segunda fecha de la instancia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con tres emocionantes enfrentamiento que dejaron a Brasil, Paraguay y Marruecos con el pase a los Octavos de Final.

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Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

El campeón de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará la Bota de Oro, como ha ocurrido en cada edición y actualmente es Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina, el que lidera la tabla con seis anotaciones.

Con cuatro se encuentran más abajo Vinicius Junior de Brasil, quien no pudo anotar este lunes ante Japón, pero estuvo cerca de sumar a su cuenta personal de no ser por una enorme atajada de Zion Suzuki que estuvo a punto de conseguir la proeza.

Mientras que el mexicano con más goles es Julián Quiñones que ha convertido dos veces en esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 tendrá un partido más en el camino rumbo a la Final, en comparación con las ediciones anteriores, lo que permitirá a los goleadores incrementar su cuota de anotaciones.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi | Argentina - 6 goles

Kylian Mbappé | Francia - 4 goles

Ousmane Dembélé | Francia - 4 goles

Vinicius Jr. | Brasil - 4 goles

Erling Haaland | Noruega - 4 goles

D. Undav | Alemania - 3 goles

J. Manzambi | Suiza - 3 goles

I. Sarr | Senegal - 3 goles

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