Fecha y HORARIO para ver el Estados Unidos vs Turquía en el Mundial 2026, partido final del Grupo D

¡Se define todo! Este jueves 25 de junio se define la actividad del D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cuál es liderado por Estados Unidos, equipo ya clasificado a los dieciseisavos de final de manera bastante cómoda, sin embargo, busca cerrar con broche de oro esta fase e igualar lo hecho por México que prácticamente clasificó caminando y logró una proeza en esta fase inicial.

Para concluir su actividad en esta fase, el combinado de las Barras y las Estrellas se enfrentará a Turquía, conjunto europeo que ha sido una de las grandes decepciones del torneo, pues a pesar de contar con figuras de talla mundial como Arda Güler, perdió sus primeros dos partidos ante rivales en el papel inferiores como Australia y Paraguay, con lo cual ya está prácticamente eliminado.

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Estados Unidos vs Turquía, fecha y horario del partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este partido entre Estados Unidos vs Paraguay correspondiente a la Jornada 3 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en actividad del Grupo D, se llevará a cabo este miéricoles se llevará a cabo el jueves 25 de junio en punto de las 8:00 pm tiempo del centro de México en el espectacular Estadio Los Ángeles.

¿Qué necesita Paraguay para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aún no queda definido más allá de que Estados Unidos está clasificado y Turquía ya no pelea por nada, pues Australia y Paraguay se disputarán el segundo lugar del sector de manera directa.

Este duelo entre los "Socceroos" y la "Albirroja" también se juega este jueves 25 de junio a las 8 pm y el que gane obtendrá el segundo lugar del grupo y la clasificación directa, de empatar, los Canguros accederán a fase final por mejor diferencia de goles, sin embargo, Paraguay aspiraría a ser de los mejores terceros lugares con 4 puntos.

