Próximo partido de México: ¿cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026?

Con los nuevos criterios de desempate de la FIFA, la Selección Mexicana logró asegurar el primer puesto del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer 1-0 a Corea del Sur desde la cancha del Estadio Guadalajara.

Tras disputarse la tercera jornada, México ya tiene fecha para disputar los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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FECHA Y HORA del partido de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

De acuerdo con el portal de la FIFA, en el apartado de la competencia de Norteamérica 2026, tras asegurar el primer lugar (el criterio principal de desempate es el de enfrentamientos directos), la Selección Mexicana jugará el partido de eliminación directa en el Mundial 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio de 2026, a las 19:00 (hora del centro de México).

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¿Cuál sería el rival de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

A pesar de ya tener cédula del partido, México aún no conoce a su rival. De acuerdo con el sorteo para la justa internacional, México aún tiene que esperar un largo camino para conocer a la selección que enfrentaría el próximo 30 de junio.

México disputaría el partido 79 enfrentando al tercer lugar de los grupos C, E, F, H o I. Aún hasta el momento, no hay manera de definir al rival de la Selección en la Fase de Eliminacion Directa del Mundial 2026.

¿Dónde ver en VIVO y GRATIS a la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Podrás seguir los partidos de la Selección Mexicana EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca. La transmisión por televisión abierta se llevará a cabo por el Canal 7, donde podrá sintonizar el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre México y la República Checa, en directo desde el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) el próximo miércoles 24 de junio.

Asimismo, el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final será transmitido el próximo martes 30 de junio a la misma hora (19:00 horas).

De igual manera, tendrás la posibilidad de disfrutar de estos emocionantes encuentros desde cualquier lugar gracias a las plataformas digitales de Azteca Deportes, los partidos estarán disponibles en al App oficial y en el sitio web oficial.

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