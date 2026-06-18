“Feliz de estar de vuelta”: crack de Chivas envía mensaje a Gabriel Milito

Mientras que un ex Chivas ahora llegó al Club América, en la interna del CD Guadalajara se esperan más cambios en este mercado de fichajes de cara al Apertura 2026. En ese marco también muchos jugadores buscan convencer a Gabriel Milito para ser tenidos en cuenta en el próximo campeonato de la Liga BBVA MX. Un crack le envió un mensaje al DT argentino.

Así como una estrella que defendió la portería del América podría arribar al Guadalajara, Hugo Camberos declaró estar “feliz de estar de vuelta” y parece que está intentando todo para ganarse un lugar en el equipo de Milito para el próximo semestre. Se sabe que no es una tarea sencilla, pero lo quiere intentar sabiendo que quedarían atrás los rumores de salida.

Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas|@camberos.58

Hugo Camberos quiere ganarse la confianza de Gabriel Milito en Chivas de Guadalajara

El futbolista de 19 años, Camberos, habló sobre su futuro en Guadalajara y dejó claro que su intención es quedarse en el club. El extremo señaló que buscará aprovechar la pretemporada. “Paso a paso, estaba enfocado en la Selección. Al regresar a la pretemporada, a llenarle el ojo a Gaby Milito”, comentó antes de reincorporarse al equipo para la pretemporada.

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Hugo Camberos mandó mensaje a la afición de Chivas

Después de reportar nuevamente con el Guadalajara, Camberos compartió una publicación en redes sociales donde mostró su entusiasmo por volver a vestir la camiseta rojiblanca. “Feliz de estar de vuelta, Chivas”, escribió el atacante. El canterano sabe que existe competencia dentro del plantel, pero aseguró que seguirá trabajando sin importar la cantidad de minutos.

Equipos de la Liga BBVA MX estuvieron interesados en Hugo Camberos

Antes de finalizar el Clausura 2026, comenzaron versiones que colocaban a otro equipo de México como posible destino de Hugo Camberos. La intención del club interesado (sería Toluca) era ofrecerle mayor regularidad ante la poca participación que tuvo en Chivas. Por ahora, todo apunta a que el futbolista permanecerá en Guadalajara, buscando que Milito lo vea.

