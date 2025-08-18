Exjugador del América, figura de la Selección Mexicana y ahora lo exige Mourinho para su equipo

El mercado de fichajes en Europa sigue en movimiento y uno de los nombres que más ruido está generando es el del mexicano Edson Álvarez. El mediocampista del West Ham United ha despertado el interés del Fenerbahçe, club turco que ha iniciado conversaciones formales para hacerse con sus servicios, según reportes cercanos al entorno del jugador.

La operación estaría impulsada directamente por José Mourinho, estratega del equipo otomano, quien ve en Edson Álvarez el perfil ideal para reforzar su mediocampo. El técnico portugués ha solicitado un jugador con capacidad de recuperación, liderazgo y salida limpia, cualidades que el “Machín” ha demostrado a lo largo de su carrera en Europa.

Edson, de 27 años, llegó al West Ham en agosto de 2023 procedente del Ajax, en una transferencia cercana a los 38 millones de euros. Sin embargo, su rol en el equipo londinense se ha visto disminuido en la presente temporada, donde no ha disputado minutos en el arranque de la Premier League 2025-26. El técnico Graham Potter ha apostado por otros nombres en el mediocampo, como Lucas Paquetá, Guido Rodríguez y James Ward-Prowse, dejando al mexicano en la banca.

¿Cuáles son las estadísticas de Edson Álvarez con el West Ham?

Desde su llegada al West Ham, Edson Álvarez ha disputado 59 partidos en la Premier League, anotando un gol y acumulando más de 4,100 minutos en cancha. Su versatilidad como pivote defensivo y central lo ha convertido en una pieza valiosa, aunque su protagonismo ha disminuido en los últimos meses.

¿Qué otros equipos buscan a Edson Álvarez?

Además del Fenerbahçe, clubes como Borussia Dortmund, Mónaco y Tottenham han mostrado interés en el mexicano. El Dortmund ya había preguntado por él en abril, y con su situación actual en Inglaterra, podría reactivar su oferta. El West Ham no estaría dispuesto a dejarlo ir por menos de 35 millones de euros, cifra que lo convierte en una inversión considerable para cualquier club.

Con el Mundial 2026 en el horizonte y México como anfitrión, Edson necesita minutos y continuidad para asegurar su lugar en la Selección Nacional . Turquía podría ser el nuevo destino que le devuelva el protagonismo que merece.

