Las redes sociales dictan sentencia: Milito, fuera de Chivas ya

La paciencia se agota en el redil. Tras sumar apenas 3 puntos de 12 posibles en el arranque del Apertura 2025, los aficionados de Chivas han encendido las redes sociales exigiendo la salida del técnico argentino Gabriel Milito. La derrota en casa ante el conjunto de Juárez fue la gota que derramó el vaso, y el hashtag #FueraMilito se volvió tendencia en X (antes Twitter) durante la noche del sábado.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

TE PUEDE INTERESAR:

Con una sola victoria y tres derrotas en cuatro jornadas, el Rebaño Sagrado se ubica en el lugar 16 de la tabla general. La falta de funcionamiento, los errores defensivos y la poca contundencia ofensiva han generado una ola de críticas hacia el proyecto de Milito, que apenas lleva siete partidos al frente del equipo.

¿Ya se puede decir #FueraMilito?

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Chivas no tiene pies ni cabeza, no tienen juego de equipo ni ganan”, escribió un usuario. Otro fue más directo: “¿Ya se puede decir #FueraMilito o nos esperamos a ser el último lugar de la tabla general?”.

Algunos incluso compararon al argentino con su antecesor: “Decepcionantes estas Chivas de Milito, por acá se les comentó desde hace semanas que el tipo es un vende espejos. Gago se queda corto en comparación”.

¿Todos están en contra de Milito y Chivas?

Aunque la mayoría pide su salida, hay voces que aún confían en el proyecto. “Tiene buenas ideas, solo necesita tiempo”, opinó un seguidor en defensa del técnico. También hubo llamados a que Milito modifique su once titular, especialmente en el mediocampo, donde muchos piden más minutos para el “Oso” González.

Hasta el momento, la directiva de Chivas no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el futuro de Milito. Sin embargo, con partidos clave ante Tijuana, Cruz Azul y América en el horizonte, el margen de error se reduce cada vez más.

La afición ya habló. Ahora le toca al equipo responder en la cancha.

