Fernando Mendoza e Indiana aplastan a Oregon para llegar a la final del College Football Playoff

Indiana confirmó su condición de favorito con una victoria contundente sobre Oregon en la semifinal del College Football Playoff disputada en el Peach Bowl, celebrado en Atlanta. Los Hoosiers se impusieron por 56-22 y sellaron su pase al juego por el título nacional, donde enfrentarán a Miami el 19 de enero.

La exhibición ofensiva de Indiana tuvo en Fernando Mendoza a su principal artífice, el quarterback, quien fue el ganador del Heisman esta temporada, completó una jornada sobresaliente, con cinco pases de touchdown y una alta eficiencia en la lectura de la defensa rival, lo que marcó la diferencia ante una secundaria de Oregon que no pudo contener las combinaciones rápidas y la capacidad de juego por tierra de los locales.

Errores de Oregon fueron clave para triunfo de Indiana

El partido se rompió desde el inicio por errores clave de Oregon, un intercambio adverso en la primera jugada y varias pérdidas de balón condicionaron el ritmo de los Ducks y permitieron a Indiana tomar ventajas amplias antes del descanso. La defensa de los Hoosiers, agresiva y bien coordinada, forzó cambios de posesión y limitó las opciones de Dante Moore, lo que precipitó el control total del marcador por parte de Indiana.

Además del trabajo del pasador, el juego terrestre y las recepciones clave complementaron la producción de Indiana; receptores y corredores sumaron conversiones en series sostenidas que desgastaron a la defensa visitante. Por su parte, Oregon mostró destellos de capacidad ofensiva pero nunca logró sostener la reacción necesaria para acortar distancias de forma consistente.

¿Quién será el rival de Indiana en la Final del College Football Playoff?

Con este triunfo, Indiana mantiene su invicto de la temporada y llega al partido por el título con la confianza y profundidad mostradas en Atlanta; ahora deberá ajustar detalles defensivos y preservar el estado físico de sus piezas clave antes de medirse con Miami el 19 de enero. Para Oregon, la eliminación supone una pausa para la reflexión sobre la puesta a punto defensiva y la gestión de errores en fases decisivas del partido.

