Alex Bregman firma contrato millonario con los Chicago Cubs en la MLB

El tercera base y agente libre Alex Bregman alcanzó un acuerdo con los Chicago Cubs para firmar un contrato por cinco años y 175 millones de dólares, en uno de los movimientos más relevantes del mercado de Grandes Ligas rumbo a la temporada 2026. La contratación marca una clara apuesta de la organización de Chicago por fortalecer su núcleo competitivo y consolidarse como contendiente en la Liga Nacional.

Bregman, de 31 años, llegó a la agencia libre tras concluir una breve etapa con los Boston Red Sox, equipo con el que jugó solo una temporada luego de finalizar su largo ciclo con los Houston Astros. El infielder decidió rechazar una opción de jugador valuada en 40 millones de dólares para buscar un acuerdo a largo plazo, objetivo que finalmente concretó con los Cubs.

Te podría interesar: Mundial 2026: las 10 selecciones más costosas de la Copa del Mundo de la FIFA

Durante la campaña más reciente, Bregman mostró solidez tanto ofensiva como defensiva. A pesar de perder tiempo por una lesión en el cuádriceps, dejó números respetables, con promedio de bateo superior a .270, 18 cuadrangulares y más de 60 carreras producidas en poco más de 110 encuentros. Su capacidad para embasarse, su disciplina en el plato y su defensa en la antesala continúan siendo algunas de sus principales virtudes.

El contrato firmado con Chicago tiene un valor promedio anual de 35 millones de dólares, cifra que se convierte en la más alta en la historia de la franquicia. Además, el acuerdo incluye una cláusula de no cambio total, lo que garantiza estabilidad tanto para el jugador como para la organización, que lo proyecta como pieza clave durante las próximas cinco temporadas.

Te podría interesar: ¡No pueden con Raphinha! El Brasileño sigue imparable en los Clásicos vs Real Madrid

Curazao hace HISTORIA y jugará su primera Copa del Mundo en 2026 | Protagonistas del Mundial

Para los Cubs, la llegada de Bregman representa mucho más que una mejora estadística. El equipo viene de una temporada positiva, en la que superó las 90 victorias y logró clasificar a la postemporada como comodín, aunque fue eliminado en la Serie Divisional. Con este movimiento, la directiva deja claro su objetivo de dar el siguiente paso y competir seriamente por el título divisional y una carrera profunda en octubre.