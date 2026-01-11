Beisbolista Art Charles anuncia su retiro del beisbol, dejando huella con Leones de Yucatán dentro de la Liga Mexicana de Beisbol

El beisbolista Art Charles anunció este sábado por la noche su retiro oficial del beisbol, luego de haber dejado huella con los Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Beisbol; además de su calidad con el bat, se ganó la afición con su carisma y atención.

Art Charles, pelotero nacido en los Estados Unidos y de 35 años de edad dio a conocer este retiro por redes sociales con una serie de publicaciones, que incluye un video largo en el que habla sobre su estancia en México, muchos agradecimientos por lo que vivió especialmente en Leones y en el que no logró contener las lágrimas.

Destaca que la última temporada Art Charles se mostró en plenitud, ganando el Home Run Derby del Centenario de la Liga Mexicana de Beisbol y también ganando el Juego de Estrellas, aunque con los Leones fue una temporada intermitente de cambios que no los llevó más allá del pimer playoff en la postemporada.

Art Charles, rompe en llando al hablar de su retiro

Art Charles siempre se ha mostrado como un tipo emocional, llegando algunas otras veces a las lágrimas y hoy no fue la excepción al hablar sobre todo el apoyo que recibió en Mérida para él, pero especialmente para su familia, y todas las ocasiones que en Leones recibió apoyo y comprensión ante altibajos o lesiones, lo cual recordó se lleva con muchos agradecimientos.

En su video, Charles no da más detalles del porqué de su retiro, cuando a los 35 años parecía tener energía para dar más temporada, pero al no haber otra situación que se conozca, parece que simplemente ha llegado para él, el momento de dejar los viajes, partidos, entrenamientos y pretemporadas, para disfrutar de su familia y sus pequeños hijos.

Legado de Art Charles con Leones de Yucatán

Con la novena de Leoens, fue pieza clave a la ofensiva fue determinante para ser campeón de la Serie del Rey 2018.1 y 2022, grabando su nombre en la historia reciente de los melenidos.

Durante su estancia con los de la selva, logró 377 hits, de los cuales 119 fueron cuadrangulares, 76 dobles, y remolcó 335 carreras.

|Leones de Yucatán