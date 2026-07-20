Ferran Torres: cuál es el nivel de estudios del futbolista que metió el gol de España

Ferran Torres es el héroe de España que le marcó el gol de la victoria a Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero del FC Barcelona fue una de las grandes figuras del torneo y despertó el interés de muchos aficionados, quienes también quieren conocer detalles de su vida fuera de las canchas, incluido su nivel de estudios.

A diferencia de otros deportistas que combinaron la universidad con el futbol profesional, el atacante valenciano enfocó su formación desde muy pequeño en su desarrollo como futbolista, una decisión que marcó el rumbo de su carrera. Es decir, Ferran no tiene estudios universitarios.

España ganó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ gracias a un gol de Ferrán Torres en el tiempo extra de la final contra Argentina para conseguir su segundo título|Jorge Martinez

¿Qué estudió Ferran Torres, héroe de España en la final del Mundial 2026?

Ferran Torres cursó su educación básica mientras se formaba en las fuerzas básicas del Valencia CF. Estudió en el colegio EPLA (Escuelas Profesionales Luis Amigó), ubicado en Godella, Valencia, antes de dedicar prácticamente todo su tiempo al futbol de alto rendimiento.

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Sus comienzos en el futbol, lejos de los estudios universitarios

El delantero ingresó a la cantera del Valencia cuando apenas tenía 6 años. Su crecimiento fue tan rápido que, con solo 16 años, debutó con el Valencia Mestalla en la Segunda División B de España. Un año después comenzó a consolidarse en el equipo filial y, en noviembre de 2017, hizo su debut profesional.

Ferran Torres y el gol más importante de su carrera

Tras consolidarse en el Valencia, Ferran Torres dio el salto al futbol internacional y posteriormente fichó por el FC Barcelona, donde se convirtió en uno de los atacantes más importantes del club.

Con la selección de España disputó las Copas del Mundo de 2022 y 2026. En la edición celebrada en Norteamérica terminó siendo el héroe de la final al marcar el único gol frente a la selección de Argentina.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain’s Rodri hands the World Cup trophy to Mikel Merino as they celebrate winning the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas|MARK J REBILAS/IMAGN IMAGES via Reuters

Ferran Torres se separó de su novia y está soltero

Fuera del terreno de juego, el atacante también fue noticia durante el Mundial. Medios españoles informaron que Ferran Torres puso fin a su relación con la influencer Martina Hunter pocos días antes de los cuartos de final, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente la ruptura.

Pese a ese momento personal, Ferran Torres mantuvo un gran nivel futbolístico y cerró el torneo levantando el segundo título mundial de España, además de consolidarse como uno de los referentes de la nueva generación del futbol español.

