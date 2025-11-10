Los festejos de Armando “Hormiga” González son tan icónicos que nadie se imagina qué significan: aquí te decimos

A sus jóvenes 22 años, Armando González completó una Fase Regular del Apertura 2025 increíble , con 12 goles y una asistencia en 17 jornadas. Sus grandes actuaciones en Chivas lo catapultaron como una de las figuras más destacadas de la Liga BBVA MX, algo que sólo se incrementa gracias a sus peculiares festejos que dan la vuelta al mundo en las redes sociales.

En cada tanto que anota, la Hormiga deja siempre una celebración destacada para los aficionados. Sin embargo, no todos conocen el motivo detrás de estos festejos tan particulares. Desde referencias al anime hasta cuestiones de fe, el líder de goleo del Apertura siempre destaca en este apartado.

González nunca ocultó su amor por la cultura japonesa, especialmente por la literatura manga y las series de anime. Lo hemos visto con botas personalizadas de programas como Naruto y Haikyuu, además de tener una imagen de Gohan (personaje de la saga de Dragon Ball) como foto de perfil en Instagram.

Instagram Armando González

Esta pasión también la trasladó a sus celebraciones, en las que aprovecha los focos para hacer distintas referencias que los fanáticos del anime pueden apreciar. Por este motivo, muchos aficionados comenzaron a apodarlo como "El Otaku".

Más allá de estos divertidos momentos, otro elemento importante en la vida del joven atacante de Chivas pasa por su religión. González es una persona muy creyente y tiene un pasaje de La Biblia bastante marcado, a tal punto que lo referenció en el terreno de juego.

El versículo de Lucas 1:37 lo acompaña permanentemente como gran motor en su día a día. Este indica que "para Dios no hay nada imposible", lo que sin lugar a dudas es un gran motivador en la vida de la Hormiga.

Lo que se le viene a la Hormiga González y Chivas en la Liguilla del Apertura 2025

Tras el fin de la Fase Regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, las Chivas obtuvieron la clasificación directa a la Liguilla y ya conocen a su rival. Se trata de Cruz Azul, que dejó pasar la chance de ser primero y ahora deberá afrontar este duro duelo.

Armando González, por su parte, concluyó la primera instancia del certamen como líder de goleo (junto a Paulinho y João Pedro) y buscará mantener su buen presente en los juegos decisivos. Será cuestión de tiempo para ver todo lo que es capaz de lograr este joven delantero.