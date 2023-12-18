Resultados del sorteo para ‘octavos’ de Champions League
Las series entre Barcelona vs Napoli y Atlético de Madrid vs Inter son las que más destacan luego de llevarse a cabo el sorteo de octavos de final de la Champions League
Las series entre Barcelona vs Napoli y Atlético de Madrid vs Inter son las que más destacan luego de llevarse a cabo el sorteo de octavos de final de la Champions League en la ciudad de Nyon, Suiza.
El equipo del Barcelona volverá al estadio Diego Armando Maradona dos años después de lograr allí su clasificación para los octavos de final de la Europa League, en la primera de las dos temporadas en las que quedó fuera de la Champions League en la fase de grupos.
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Barcelona regresa al Diego Armando Maradona
Visitará al Napoli, cuarto finalista de la temporada pasada, al que ya superó en Europa en la primera etapa de Xavi Hernández en el banquillo. La contundente victoria (2-4) en el choque de vuelta, con y goles de Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique´y Aubameyang, tras el 1-1 registrado en el Camp Nou, hizo que el Barcelona dejara sin opciones al equipo del italiano Walter Mazzarri.
El Atlético de Madrid tendrá un rival complicado en el Inter de Milán, último subcampeón, y líder de la Liga italiana. El equipo que dirige el italiano Simone Inzaghi se clasificó como segundo del grupo D, solo aventajado por la diferencia de goles por la Real Sociedad.
La eliminatoria supondrá la vuelta del técnico argentino Diego Pablo Simeone al campo del que fue su equipo como jugador entre 1997 y 1999, y con el que ganó una Copa de la UEFA.
Los rojiblancos celebraron hace días su regreso a los octavos de final de la Champions con un 2-0 sobre el Lazio y la vigésima victoria consecutiva en su estadio.
El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano y PSV Eindhoven enfrentaran al Borussia Dortmund, entre dos equipos cuyos únicos enfrentamientos se remontan a hace más de veinte años, en la primera fase de grupos de la temporada 2002/03. Entonces la victoria fue para el alemán (1-3) en Eindhoven, con empate (1-1) en Dortmund.
En su competición fetiche y en busca de la que sería la decimoquinta, el Real Madrid se jugará estar en cuartos con el Leipzig, un rival al que se midió en la fase de grupos de la temporada pasada.
Enfrentamientos de octavos de final de la Champions League
Partido de Ida (13/14/20/21-02/2024)
Porto - Arsenal
Napoli - Barcelona
PSG - Real Sociedad
Inter de Milán - Atlético Madrid
PSV Eindhoven - Borussia Dortmund
Lazio - Bayern Munich
Copenhagen - Mancheste City
Leipzig - Real Madrid
Partidos de Vuelta (5/6/12/13/-03-2024)
Arsenal - Porto
Barcelona - Napoli
Real Sociedad - PSG
Atlético Madrid - Inter de Milán
Borussia Dortmund - PSV Eindhoven
Bayern Múnich - Lazio
Manchester City - Copenhagen
Real Madrid - Leipzig
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