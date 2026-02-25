Guía rápida 2026: los nuevos términos que necesitas dominar antes de que arranque la Fórmula 1

La Fórmula 1 2026 no solo trae autos distintos. Trae un idioma nuevo para todos os pilotos, equipos y aficionados.

Con el mayor cambio reglamentario en años, la categoría decidió simplificar y actualizar la forma en que se explican las batallas en pista. Menos jerga técnica. Más claridad. Más protagonismo para el piloto.

Si quieres entender lo que pasará desde el Gran Premio de Australia que se correrá el 6 de marzo, estos son los términos que sí o sí debes conocer.

Modo Adelantamiento (adiós DRS)

El DRS desaparece. Ahora escucharás “Modo Adelantamiento”.

Funciona cuando un piloto está a menos de un segundo del auto de adelante y le permite activar potencia extra. La diferencia es clave: ya no está limitado a zonas específicas. Se puede usar estratégicamente a lo largo de la vuelta.

Modo Boost

Es la evolución del antiguo sistema de energía.

Con un botón, el piloto puede liberar toda la potencia combinada del motor y la batería. Sirve para atacar o para defenderse.

Ahora el control está más en las manos del piloto que en la electrónica programada.

Aerodinámica Activa

Los alerones delantero y trasero ya no son estáticos.

Cambian entre “Modo Curva” y “Modo Recta”, ajustando carga y resistencia según la sección del circuito. Más agarre donde se necesita. Más velocidad donde importa.

Esto reemplaza por completo al viejo DRS.

Recarga

La batería ahora se recupera no solo al frenar, sino también al levantar el acelerador.

La gestión de energía será visible. Verás autos “levantando” en recta para preparar un ataque después.

Clipping y Super Clipping

Aquí está uno de los conceptos más importantes. Clipping ocurre cuando la batería se queda sin energía y el auto pierde potencia eléctrica.

Super Clipping es más agresivo: el sistema le quita potencia al motor para recargar la batería, incluso con el acelerador a fondo. En Bahréin ya se vieron autos reduciendo velocidad en plena recta por este efecto.

En Melbourne, con pocas frenadas fuertes, será tema desde la primera carrera.

Offset

Ahora también puede haber “offset” de energía. Si un piloto recargó mejor durante la carrera, puede tener más potencia eléctrica en el cierre.